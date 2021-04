Senden -

Von Siegmar Syffus

Die Sendener Hausärzte konnten am Dienstag (6. April) die ersten Patienten, zumeist um die 80-Jährige und schwer Vorerkrankte, gegen das Covid-19-Virus impfen. In dieser Woche wurden den einzelnen Praxen lediglich zwischen 30 und 60 Dosen zugewiesen. In welchem Tempo es weitergeht, ist ungewiss.