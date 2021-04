Die Erwartungen des Gewerbevereins und der Wirtschaftsförderung waren hoch – und wurden sogar noch übertroffen: „Der digitale Senden-Gutschein hat in der ersten Woche einen Bombenstart hingelegt. Und das, obwohl das Osterwochenende mit den beiden Feiertagen dazwischen lag“, freut sich Manfred Tiemann . „Das hilft uns, Kaufkraft in der Gemeinde zu halten und den örtlichen Einzelhandel zu stärken“, hofft der Vorsitzende des Gewerbevereins Senden, dass sich der digitale Verkaufsweg in den Sendener Geschäften stärker als bisher etablieren wird.

Seit Gründonnerstag (1. April) wurden 194 Gutscheine im Gesamtwert von 18 022 Euro ausgegeben. „Das übertrifft jetzt schon den Umsatz des rein analogen Gutscheins von knapp 14 000 Euro aus dem vergangenen Jahr“, verdeutlicht Sendens Wirtschaftsförderer Niklas Esser den Effekt, der durch die gemeinsame Initiative des Gewerbevereins und der Gemeinde erzielt wurde.

Zum (Anfangs-)Erfolg dürfte nicht zuletzt der 20-prozentige Zuschuss beigetragen haben, mit dem der jeweilige Gutscheinbetrag aufgestockt wird. Der Gemeinderat hat hierzu insgesamt 20 000 Euro zur Verfügung gestellt (WN berichteten). Von diesem Geld wurden bisher 2620 Euro verteilt. Weitere 17380 Euro sind also noch abrufbereit „im Topf“.

Eine besondere Bestätigung erfährt die Aktion aus Essers Sicht durch die Tatsache, dass 152 der 194 ausgegebenen Gutscheine online abgerufen wurden. Lediglich 42 gedruckte Gutscheine im Visitenkartenformat wurden – auf konventionelle Art – bei der Gemeinde erworben. „Mit einer solchen Online-Resonanz haben wir nicht gerechnet“, räumt der Wirtschaftsförderer ein. „Ich sehe darin ein starkes Signal an den Einzelhandel, sich an dem neuen System zu beteiligen.“ Aktuell sind zwar schon 45 Betriebe beim digitalen Senden-Gutschein mit im Boot. „Es ist aber noch Luft nach oben“, hofft auch Manfred Tiemann, dass noch möglichst viele weitere Sendener Betrieb einsteigen werden.

„Von der Aktion profitieren sowohl die Kunden als auch die Anbieter“, betont Niklas Esser. Der Gutschein sei nicht an ein einzelnes Geschäft gebunden – der Kunde behalte also die Wahlmöglichkeit, wo er einkauft. Gleichwohl bleibe der Gesamtbetrag im Ort und stärke den lokalen Handel insgesamt. Denn: „Wie bei einer ec-Karte entspricht der Gutschein barem Geld. Auch Teilbeträge können abgebucht werden“, erklärt der Wirtschaftsförderer. So kann der Kunde mit ein und demselben digitalen Gutschein (mit entsprechendem Einkaufswert) beispielsweise bei Schwalbe ein Buch kaufen, anschließend ein Parfüme bei Palz erwerben, bevor er sich im „Kleinen Ich“ eine Flasche Wein kauft und dann bei „Purpur“ mit Bio-Gemüse eindeckt.

Unter www.senden-gutschein.de kann jeder Kunde in wenigen Schritten einen digitalen Gutschein kaufen. Auf der Seite sind auch die 45 teilnehmenden Betriebe (Akzeptanzstellen) aufgelistet.