Senden -

Die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Senden haben ihrem bisherigen Vorsitzenden Günter Mondwurf erneut das Vertrauenausgesprochen. Stellvertreter ist Hartwig Treckmann. An der Mitgliederversammlung in der Steverhalle nahm auch der Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann teil, der sich kritisch zum Verhalten einiger Berufskollegen in der Pandemie äußerte.