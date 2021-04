„Nicht alle Hürden sind sichtbar“

Im Jahr 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland ratifiziert worden. Diese fordert die aktive Einbeziehung von Menschen mit Behinderung. Seitdem gilt es, an der Umsetzung mit dem Ziel der Inklusion zu arbeiten. Entsprechend wurde auch die Gemeinde Senden aktiv und hat mit der jetzigen neuen Satzung Rechte und Pflichten überarbeitet. Zur Situation vor Ort und zur Arbeit des Inklusionsbeirates befragte WN-Redakteur Dietrich Harhues die Sprecher des Beirates, Wilhelm Eilers und Petra van Husen.

Den Inklusionsbeirat und seinen Vorgänger als Gremium gibt es seit zwölf Jahren, was hat sich seitdem getan?

Eilers: Nach ersten Ideen im Jahr 2009 wurde der damalige Behindertenbeirat im Jahr 2010 gegründet. Franz Falke und Christine Kemper-Marschall haben in den folgenden Jahren mit einem Team von Engagierten bereits viel erreicht. Im Jahr 2017 wurde das Thema dann noch einmal aufgegriffen und inhaltlich neu ausgerichtet. Die Gemeinde holte die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe NRW mit ins Boot. Diese unterstützte die Weiterentwicklung unter anderem in Workshops. Unter Beteiligung von Mitgliedern des Behindertenbeirates, Interessierter Bürgerinnen und Bürgern und Mitarbeitenden aus Politik und Verwaltung wurden die Themengebiete und Herausforderungen neu beschrieben. Es zeigte sich, dass die Vielfalt der Herausforderungen eine breitere Aufgabenverteilung und mehrere Schultern verlangte.

Van Husen: Wilhelm und ich waren als interessierte Bürger bei den Workshops dabei und sind dann in den weiteren Prozess mit eingestiegen. Die Zusammenarbeit mit den anderen Frauen und Männern des Inklusionsbeirates ist gut gelungen. So haben wir uns mit deren Rückendeckung bereit erklärt, als Sprecherin und Sprecher des neu formierten Inklusionsbeirats zu agieren.

Menschen mit Behinderungen müssen gehört werden

Was kennzeichnet die neu verabschiedete Satzung?

Eilers: Mit ihr wird auch unser Mandat im Zusammenwirken mit Betroffenen, den institutionellen Einrichtungen, der Verwaltung und der Politik geregelt. Nicht die Paragraphen, sondern explizierte Verantwortungen und Mandate wurden verankert. Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Krankheit, können – nein - müssen(!) in der Gemeinde Senden mit ihren Interessen gehört werden.

Wie bewerten Sie die bisherigen Fortschritte?

Eilers: Es ist schön zu beobachten, dass das Thema Beseitigung von Barrieren und Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Handicap bei den Bauvorhaben der Gemeinde mehr und mehr selbstverständlich wird. Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Fachbereich IV, Planen, Bauen, Umwelt, und nutzen kurze Wege. Nicht nur die offensichtlichen Baustellen im öffentlichem Raum, wie die ISEK-Maßnahmen, werden durch uns begleitet, sondern auch viele Umbauten und Anpassungen an und in Gebäuden, wie Schulen, Feuerwachen, Sporthallen und so weiter. In der Regel laufen die Absprachen pragmatisch und kooperativ.

Wo liegen noch Defizite, die beseitigt werden müssen?

Van Husen: Die Hürden für eine selbstverständliche Teilhabe sind noch vielfältig. Es geht eben nicht nur darum, dass Menschen mit Beeinträchtigungen sich im öffentlichen Raum bewegen und orientieren können, sondern auch darum, dass sie selbstverständlich und niederschwellig alle Angebote mit nutzen können! Leider ist es immer noch eine besondere Rolle, die Menschen mit Beeinträchtigungen innehaben und viel zu oft stehen auch Aufwandsgründe deren Beteiligung entgegen. Alle Belange zu berücksichtigen, wenn eine Veranstaltung geplant wird, ist eine Herausforderung. Je häufiger man es macht, je einfacher wird es werden. Wir sind dabei, eine brauchbare Planungshilfe zusammen zu stellen.

Was stellt die größeren Herausforderungen dar: Schikanen im Stadtbild zu beseitigen oder für die gesellschaftliche Akzeptanz, Chancengleichheit und Teilhabe von Menschen mit Handicaps zu ringen?

Van Husen: Ich erlebe hier in Senden grundsätzlich eine offene und annehmende Haltung in Bezug auf Menschen mit Behinderung und/ oder chronischer Krankheit. Gleichzeitig gibt es Hürden, die nicht so direkt sichtbar sind. Wie bekommen wir es hin, die Bedarfe und Wünsche von Menschen mit Behinderung mitzubekommen? Da sind wir alle gefragt, die Menschen mit und ohne Handicap. Reicht ein barrierefreier Zugang oder braucht es noch etwas anderes? Sehr viele Beeinträchtigungen sind geistiger und psychischer Natur. Von Familien mit beispielsweise an Demenz oder Depression Erkrankten wissen wir, dass diese oft zunehmend vereinsamen. Wie können wir das verhindern? Wie kommen wir besser miteinander in Kontakt?

Eilers: Ein Weg der Inklusion ist es, gemeinsame Interessen zu finden und ihnen nachzugehen. Dies können Kultur- und Fortbildungsangebote sein, die auch um die einfache Sprache ergänzt werden. In den Sportvereinen sollten Menschen mit Handicap willkommen sein - egal ob aktiv oder passiv. Einrichtungen, sei es Behinderten-WC, Behindertenparkplätze und Hör- und Sehhilfen sollten selbstverständlich genutzt und von nicht Betroffenen respektiert werden. Von Autos zugeparkte Rampen oder von Fahrrädern blockierte weißen Platten – die als Laufbänder für Menschen mit Sehbehinderung dienen– sind Beispiele dafür, dass es nicht immer klappt.

Der politische Wille ist vorhanden

Wie funktioniert die Wechselwirkung mit Politik und Verwaltung, wird der Inklusionsbeirat kontinuierlich mit einbezogen, bekommen seine Stellungnahmen Gewicht in politischen Abwägungsfragen?

Eilers: Der politische Wille und die Bereitschaft, sich den Themen der Inklusion zu stellen, ist in allen Fraktionen klar vorhanden. Auch in der Verwaltung werden die Belange gehört und – wenn zweckmäßig – auch angegangen. Leider fehlen den Beteiligten in Teilen die ausreichenden fachlichen Expertisen, um gute Entscheidungen zu treffen. Mit ihren Detailwissen können unter anderem Stephan John, Bernhard Bleckmann und Klara Haxel aus dem Inklusionsbeirat auch beraten. Die Anhörung des Inklusionsbeirats ist ein weiterer und zweckmäßiger Baustein. Es entbindet Politik und Verwaltung aber nicht davon, sich selbst den Herausforderungen zu stellen.

Wie steht der Inklusionsbeirat zur heiß diskutierten Frage einer Fußgängerzone im Ortskern?

Eilers: Wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht. Der Kreis der Betroffenen hat dazu eine klare Meinung. Wir würden einen Ruhebereich – ohne Autos – begrüßen. Wenn dieses schon nicht zu den wichtigsten Geschäftszeiten machbar ist, sollte man zu mindestens über Randzeiten und insbesondere zum Abend und am Wochenende dieses ermöglichen!

Was motiviert Sie persönlich, sich auf diesem Feld ehrenamtlich zu engagieren?

Van Husen: Der Einsatz für das Gemeinwohl, zusammen mit interessanten Menschen, von und mit denen ich lernen kann, das motiviert mich. Menschen mit Behinderung und/oder einer chronischen Erkrankung brauchen für ihre Stimme an einigen Stellen einen „Verstärker“. Dafür setze ich gerne meine Energie ein.

Eilers: Den Worten von Petra mag ich mich gerne anschließen. Wir möchten für und mit Betroffenen etwas bewirken. Jede Stimme zählt und ist uns bei diesen schwierigen Themen wichtig!

Es geht um ein gutes Miteinander

Was spornt Sie an, „bei der Stange“ zu bleiben, was bremst die Begeisterung für die Sache aus?

Van Husen: Es geht nicht nur um Rechte und Pflichten, sondern auch um ein gutes Miteinander. Wir bringen dazu eigene Ideen und Angebote ein, sei es gemütliche Treffen, eigene Veranstaltungen oder auch Hilfestellungen zu den Fragen des Alltags. Naturgemäß sind immer wieder pragmatische Kompromisse notwendig, die etwaigen Kostenrestriktionen folgen. Humor und Spaß im Team helfen Kompromisse zu tragen und neue Ideen zu entwickeln. So soll auch der neu erstellte Flyer für die Belange der Menschen mit Beeinträchtigungen aufmerksam machen, aber auch ein kurzes Lächeln ins Gesicht zaubern.

Eilers: Die Inklusion ist für viele Menschen ein wichtiges Thema und man kann mit seinem Engagement Einiges erreichen. Betroffene sind mit ihren persönlichen Schicksalen häufig nicht mehr in der Lage, sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen. Da wir alle früher oder später durch körperliche oder auch geistige Beeinträchtigung mit dem Thema konfrontiert seien können, macht es sehr viel Sinn, sich hier einzubringen.

Alle können mitmachen. Interessierte können sich auf der Internetseite der Gemeinde www.senden-westfalen.de/inklusions­beirat informieren oder eine E-Mail an info@senden-westfalen.de schreiben. Derzeit können die Sprechstunden coronabedingt nicht angeboten werden. Sobald das wieder möglich ist, wird dies mitgeteilt..