Stumpfe Muskelkraft aus den Armen statt elegantes Spiel aus lockeren Waden mussten Kicker des SV Bösensell am Samstag bei ihrem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz einsetzen. Im Zuge der Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Umkleidegebäudes stellten die Fußballer ihre Hand- und Spanndienste zur Verfügung, um den Verein finanziell zu entlasten.

„An den Kosten für den Umbau muss sich der SVB mit 15 Prozent beteiligen, das sind 98 000 Euro. Einen Teil des Betrages decken wir durch günstige Angebote von uns gewogenen Handwerkern. Ein weiterer Beitrag sind unsere Arbeitsleistungen“, berichtet Jürgen Leifken . „Wir sind froh, dass es nach langem Hin und Her jetzt endlich losgehen kann. Wir sind wild entschlossen, uns einzubringen, damit wir die Dinge zügig hintereinander bekommen“, betont der Vorsitzende der SVB-Fußball-Abteilung. „Das einzig Positive an Corona ist, dass wir jetzt beim Umbau keinen Spielbetrieb haben. Wir hoffen aber, dass die vier Kabinen zum Saisonstart im August fertig sind.“

Am vergangenen Samstag beteiligten sich insgesamt zehn Kicker. „Coronakonform waren maximal drei Leute mit Mundschutz gleichzeitig in einem Raum beschäftigt“, betont Leifken. In den Kabinen 1 und 2 sowie in der Toilette mussten die Deckenverkleidungen entfernt, die Dachbalken freigelegt werden. „Das war eine unglaubliche Sauerei mit jeder Menge Staub. Alle drei Minuten musste man nach draußen, um Luft zu holen und die beschlagene Brille wieder sauber zu machen“, verdeutlicht der Chef der SVB-Kicker, dass es sich bei dem ehrenamtlichen Einsatz nicht gerade um ein Zuckerschlecken gehandelt hat.

Nichtsdestotrotz soll am nächsten Samstag (17. April) wieder für den Verein – und nicht zuletzt für die zehn Jugendmannschaften – gemeinsam „malocht“ werden. Die Kicker wollen Vorarbeiten für die Sanierung der öffentlichen Toiletten und des Daches leisten. „Dann sind Spieler aus der ersten und der zweiten Mannschaft, aber auch jung gebliebene alte Herren dabei“, kündigt Jürgen Leifken an.