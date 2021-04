Das Foyer der Steverhalle steht als örtliches Impfzentrum zur Verfügung. Dies teilte die Gemeindeverwaltung am Dienstag auf WN-Anfrage mit. Wie berichtet, möchten die niedergelassenen Hausärzte im Ortsteil Senden den Vorraum der Sport- und Veranstaltungshalle nutzen, um die Abwicklung der Impfungen aus ihren Praxen zu verlagern. Das Betreiben des lokalen Impfzentrums könnte am Dienstag (20. April) starten, hieß es weiter. Die Frequenz werde sich entsprechend der Versorgung mit Impfstoff entwickeln. Die Vorbereitungen, das Foyer der Steverhalle dafür zu rüsten, sind abgeschlossen, so die Gemeinde weiter.