Es ist angerichtet: Die Steverhalle nimmt am Dienstag (20. April) ihren Betrieb als „Hausärztliches Impfzentrum der Gemeinde Senden“ auf. Ein Schild mit dieser Funktionsbeschreibung hängt bereits am Eingang der größten Sport- und Veranstaltungshalle des Kreises Coesfeld. Allerdings werden die Kapazitäten der Mehrfachhalle – die auch ein „heißer“ Kandidat für die kreisweite Anlaufstation war – gar nicht benötig. Die niedergelassenen Hausärzte, fünf Praxen im Ortsteil Senden, nutzen das Foyer. Getrennte Bereich eingerichtet Der Vorraum der Halle, in dem sonst regelmäßig Jazzkonzerte stattfanden oder bei Turnieren die Nachwuchskicker um Buffet und Tombola herum wuselten, wurde aber umgestaltet. Pfiffige Ideen und die zupackende Art der Hallen-Hausmeister Nils Falk und Michael Stus machten die Verwandlung für medizinische Zwecke möglich. „Das haben sie sehr gut gemacht“, lautet das Lob von Dr. Jürgen Ganzer und Dr. Ulrich Schreckenberg, die sich jetzt mit Bürgermeister Sebastian Täger beim Ortstermin vom gelungenen Umbau überzeugten.