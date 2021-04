Manchmal mahlen den Mühlen von Politik und Verwaltung langsam. Bei der jetzt anstehenden Erweiterung der Mariengrundschule lief das Verfahren allerdings richtig flott. Da für den Ausbau des Offenen Ganztags kurzfristig eine erhebliche Förderung zur Verfügung stand, stimmte der Rat vor gerade mal acht Wochen für die Beantragung des Geldes. Schon am Montag (19. April) soll es losgehen. Kran und Bauzaun stehen bereits. „Wenn wir die Mittel nicht verfallen lassen wollen, müssen wir schnell reagieren“, hatte Bürgermeister Sebastian – wie berichtet – den Kommunalpolitikern ans Herz gelegt. Sinnvoll sei die Maßnahme, da fast 140 Mädchen und Jungen, das ist etwa die Hälfte aller Marienschüler, das Angebot des Offenen Ganztags nutzen. Deshalb wird die Grundschule um fünf, jeweils 40 Quadratmeter große Differenzierungsräume erweitert. Diese Bereiche können zur separaten, individuellen Förderung von Schülern genutzt werden.

„Die Planungen waren schon länger vorbereitet. Jetzt liegt auch die Baugenehmigung vor“, weist Christoph Hölling von der Sendener Bauverwaltung darauf hin, dass die schnelle Umsetzung des Projektes, einer schon seit geraumer Zeit im Rathaus vorliegenden „Schubladenplanung“ zu verdanken ist. Hölling schätzt die Kosten des Umbaus auf etwa 535 000 Euro, teilt die Gemeinde Senden mit. Davon werden voraussichtlich 270 000 Euro durch Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen getragen. Die Baumaßnahme soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie prüft die Gemeindeverwaltung außerdem weitere Optionen einer Erweiterung an der Mariengrundschule. „Diese Baumaßnahme ist somit nur ein erster Schritt, die Marienschule noch attraktiver und fit für die Zukunft zu machen“, so Bürgermeister Sebastian Täger, denn: „Gute Bildung braucht gute Rahmenbedingungen und eine Umgebung, in der das Lernen Spaß macht“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde weiter.