Bewohner sollen sich behutsam einleben

21 Monate nach dem ersten Spatenstich biegt das Bauprojekt auf dem ehemaligen Sportplatz an der Holtruper Straße jetzt auf die Zielgerade ein: „Wir beginnen am 1. Juni im Altenheim Schwester Maria Euthymia mit zunächst 23 Bewohnern im Erdgeschoss – im Pflegewohnbereich ,Am Ufer‘. In den beiden folgenden Monaten wollen wir dann jeweils 23 weitere Bewohner in der zweiten und dritten Etage aufnehmen, bis alle 69 Plätze belegt sind“, berichtet Sabine Neumann , die zusätzlich zur Leitung des Altenheims St. Johannes auch Chefin der neuen Einrichtung ist. Die schrittweise Belegung des neuen Hauses soll sowohl den Bewohnern als auch dem Personal helfen, sich in Ruhe und behutsam einzuleben, erläutert Neumann.

„Aus Corona-Gründen können wir zur Eröffnung des Hauses leider keinen Tag der offenen Tür anbieten. Das werden wir aber nachholen, sobald es die Situation zulässt“, so die Einrichtungsleiterin. Einen Monat nach dem Start des Pflegeheims, also am 1. Juli, starten an der Holtruper Straße auch der ambulante Dienst sowie die Tagespflege mit 13 Plätzen, berichtet Maria Fuchs, Leiterin „Vorstationäre Angebote“ bei der Heilig-Geist-Stiftung, auf Anfrage.

Kurz vor der Fertigstellung ist das neue Altenheim Schwester Maria Euthymia an der Holtruper Straße. Ab 1. Juni werden die insgesamt 69 Pflegeplätze stufenweise belegt. Die Tagespflege soll einen Monat später, also am 1. Juli, den Betrieb aufnehmen Foto: Siegmar Syffus

Nicht nur räumlich, sondern auch personell befinden sich die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme des Altenheims Schwester Euthymia kurz vor der Ziellinie: „Wir sind im Sozialdienst, im Pflege- und Hauswirtschaftsbereich in der Personalakquise, die gute Fortschritte macht. Parallel beginnen wir mit der Beratung zur Aufnahme weiterer Bewohner“, führt Sabine Neumann aus. Zwei Führungskräfte sind bereits unter Vertrag: Natalie Asser übernimmt die Leitung des Sozialen Dienstes in der neuen Einrichtung und ist zugleich stellvertretende Leiterin beider Sendener Altenheime. Nicol Krause leitet den Pflegedienst im Schwester-Euthymia-Heim.

Nicol Krause (43) ist ausgebildete Altenpflegerin und Verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der Wohnbereichsleitung und war zuletzt acht Jahre lang Pflegedienstleiterin sowie stellvertretende Einrichtungsleiterin in einem Altenheim mit 80 Plätzen in Herne. Darüber hinaus hat sie sich zur Palliativ-Fachkraft weitergebildet. Im vergangenen Jahr ist sie aus privaten Gründen von Herne nach Ottmarsbocholt umgezogen.

Natalie Asser befindet sich in der Endphase ihres berufsbegleitenden Studiums im Fachbereich Soziale Arbeit an der Fachhochschule Münster. Ihre Masterarbeit hat das Thema „Managen und Führen sozialer Einrichtungen“. Zuvor war sie in Lünen in einer Einrichtung der Awo mit 80 Bewohnern als Sozialdienstleiterin beschäftigt. Dieselbe Funktion hatte sie zuletzt in einem Altenheim in Hamm, in dem 195 Bewohner leben. „Die Stelle in Senden ist für mich eine neue berufliche Herausforderung und gibt mir die Möglichkeit, mich beruflich weiterzuentwickeln“, sagt die 28-Jährige. Schwerpunkte ihrer zukünftigen Arbeit seien der Bereich „Umgang mit neuen Medien“ sowie die Netzwerkarbeit in Senden.

Plätze für die neue Einrichtung werden ausschließlich über das Altenheim St. Johannes, 0 25 97 / 9 60 10, vergeben.