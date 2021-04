Das Thema ist ein Ärgernis und steht schon seit Jahren auf der Agenda: Der Schleichverkehr über die Wirtschaftswege in der Huxburg bringt Anwohner seit Langem geradezu auf die Barrikaden und manchen Radler in Rage. Jetzt nimmt die Gemeinde Anlauf, um das vielschichtige Problem in den Griff zu bekommen. Auslöser dazu war ein Vorstoß der Grünen , die im vorigen Juni im Gemeindeentwicklungsausschuss den Antrag gestellt haben, die Huxburg in eine Fahrradstraße zu verwandeln.

Konflikte gehören zum Alltag

Ist diese Umwidmung sinnvoll und möglich? Welche Optionen bestehen darüber hinaus, um mehr Sicherheit, Komfort und Freude auf diese Strecke zu bringen, die auch als Verbindung zur geplanten Veloroute Münster-Senden fungiert. Das soll jetzt geklärt werden.

Neben dem Ingenieurbüro „büro stadtVerkehr“ möchte die Gemeindeverwaltung auch die Bürger zur Wort kommen lassen. „Die Sendener Radlerinnen und Radler sind unserer Meinung nach ebenfalls Experten“, unterstreicht Sebastian Täger in einer Mitteilung. Der Bürgermeister animiert Freizeit- und Job-Radler, sich zu beteiligen.

Die Huxburg wird von vielen Autofahrern als Schleichweg nach Münster genutzt. Foto: di

Der Raum zum Fortkommen ist auf den Wirtschaftswegen begrenzt, weshalb Konflikte zum Alltag gehören: Pendler, die mit dem Auto über eine flotte Verbindung nach Münster (oder zurück) wollen, treffen auf Radler, die ebenfalls ein ernsthaftes Ziel ansteuern oder dem Spaß am Pedalieren frönen – diese Gruppen nehmen in letzter Zeit noch zu. Denn immer mehr E-Biker ziehen durch die Lande – in der Freizeit oder auf dem Weg zum Büro. Hinzu kommen Landwirte, die teils mit ausladenden Agrar-Fahrzeugen unterwegs sind.

Die Online-Beteiligung für Bürger startet am Montag. Über die Website des Ingenieurbüros „büro stadtVerkehr“ können Ideen und Anregungen eingegeben werden. Dazu kann man direkt auf die Karte klicken oder seinen Beitrag in einer Liste ohne Verknüpfung mit der Karte eingeben. Konkret sind das die Straßen mit den Bezeichnungen: „Huxburgweg“, „Feuerstiege“ und die „Alte Viehstraße“. Eine Teilnahme ist bis zum 17. Mai unter: www.jetzt-mitmachen.de/senden möglich.