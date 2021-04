Das „Hausärztliche Impfzentrum der Gemeinde Senden“ nimmt am heutigen Mittwoch seinen Betrieb auf. Erste Patienten der Steverpraxis erhalten am Morgen dort den schützenden Piks. Das bestätigt Dr. Jürgen Ganzer , mit Dr. Ulrich Schreckenberg der maßgebliche Initiator des Impfzentrums, auf WN-Anfrage.

Die Sendener Hausärzte, die in einem Netzwerk zusammenarbeiten, wollten ursprünglich bereits am Dienstag das Foyer der Steverhalle fürs Verabreichen der Vakzine nutzen. Doch das Impfzentrum startet in der ersten Woche mit einem Bruchteil der möglichen Auslastung. Grund: Die zur Verfügung stehende Menge an Impfdosen ist noch gering. Deshalb geht Ganzer davon aus, dass manche seiner Kolleginnen und Kollegen die Impfungen zunächst doch in ihren Praxisräumen vornehmen.

Die Impfkampagne startete für die Steverpraxis in der ersten Woche, seit die Hausärzte einbezogen wurden, mit 60 Dosen von Biontech. In der zweiten Woche standen von diesem Präparat 36 Dosen bereit. Für die jetzt laufende Woche verfügt die Praxis von Dr. Ganzer und Team nur über 32 Impfdosen (zwölf Mal Biontech, 20 Mal AstraZeneca).

„ Darauf können wir vertrauen. Darauf können wir vertrauen. “ Dr. Jürgen Ganzer über die angekündigten Lieferungen von Biontech

Mehr Impf-Nachschub in Sicht

Die tröpfelnde Vakzin-Versorgung dürfte sich aber schon bald ändern, erwartet der Mediziner. Ab Mai werde es „deutlich mehr Impfdosen“ geben. Dr. Ganzer geht von 100 oder mehr Dosen für seine Praxis aus. Der Hersteller Biontech habe Lieferungen von großen Mengen angekündigt. „Darauf können wir vertrauen“, betont der Allgemeinmediziner. Die Kapazitäten im Foyer der Steverhalle seien für das beschleunigte Tempo geeignet.