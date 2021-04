Das „Hausärztliche Impfzentrum der Gemeinde Senden“ hat am Mittwoch seinen Betrieb im Foyer der Steverhalle aufgenommen. Allein die Steverpraxis konnte heute 32 Patienten den schützenden Piks setzen. Darunter war Ina-Maria Weltmann. Sie erhielt mit ihrem Ehemann Volker spontan einen Impftermin, weil die Familie Pflegekinder mit einem Handicap betreut. Die Mediziner in Ottmarsbocholt und Bösensell beteiligen sich ebenfalls mit Angeboten vor Ort an der hausärztlichen Impfkampagne. Teststationen befinden sich inzwischen in Senden beim DRK und am Sportpark sowie in Ottmarsbocholt (Praxis Dr. Mohar) und in Bösensell auf dem Parkplatz von Möbel Hardeck. Die Zahl der aktiv Infizierten liegt in Senden (Stand 21. April, O Uhr) bei 29, vier mehr als am Vortag, ebenfalls vier Personen gelten als gesundet, lauten die Angaben des Kreises. Sechs Menschen kamen in der Gemeinde im Zusammenhang mit Covid-19 ums Leben.