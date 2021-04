Es geht um Transparenz – und ums Geld. Auch und gerade die Penunzen der Bürger. Denn wenn vor deren Haustür die Straße „aufgerissen“ wird, kann das tiefe Löcher ins Portemonnaie der Eigentümer reißen. Das Kommunalabgabengesetz (KAG) war wiederholt Thema politscher Auseinandersetzungen und Gegenstand einer Unterschriftenkampagne des Bundes der Steuerzahler. Dessen Ziel, dass die Straßenbauabgaben abgeschafft werden, wurde nicht erreicht. Aber die Neufassung des KAG, die Anfang 2020 in Kraft trat, bemüht sich zumindest um geringere Belastungen. Dazu wurde eine Fördermöglichkeit in Höhe von jährlich 65 Millionen Euro vom Land in die Finanzierung von abgabepflichtigen Vorhaben eingezogen.