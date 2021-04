Zwei Rehe setzen im Wald, durch den ein asphaltierter Wirtschaftsweg führt, mit gewaltiger Sprungkraft zur Flucht an. Das Wild kommt auf einem Acker wieder zur Ruhe, von dem aus sich dann sogar fünf Köpfe zu den Zweibeinern drehen, die in der gebotenen Distanz einen Stopp einlegen. Reinhard Nitsche und der radelnde Redakteur, der ihn begleitet, halten aber nicht aus Rücksicht vor Ricken und Böcken an, sondern weil sich eine Barriere auftut. Ein seit Jahren existierender Rad- und Wanderweg in der Alvingheide/Kintruper Heide ist nicht mehr zugänglich.