Der Bagger rollte am Samstag auf die zwei Außengelände des Familienzentrums St. Urban Ottmarsbocholt. Mitglieder des Vorstandes des Fördervereins und deren Partner buddelten zudem mit Schaufel und Sparten an der Urbanstraße und am Davertweg um die Wette, um die Unterkonstruktionen für zwei Eurotramp-Bodentrampoline zu schaffen. Die Leitung des Kindergartens, Anja Orthmann , unterstützte dabei tatkräftig.

Der Förderverein hatte genügend finanzielle Reserven zusammengebracht und konnte die beiden Bodentrampoline finanzieren, die zusammen einen Wert von fast 5000 Euro darstellen.

Für den Einbau waren Handarbeit und technische Kenntnisse notwendig. Foto: Förderverein

Dank Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und zurückliegenden Veranstaltungen wie Turnsonntagen oder Verkauf von Getränken auf Weihnachtsmarkt und St. Martin-Umzug vor Corona-Zeiten, konnte trotz derzeitiger Einnahmenkrise, diese erhebliche Investition getätigt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Um allen Kindern in beiden Kiga-Gebäuden gerecht zu werden, wurde gleich zweimal das gleiche Trampolin auf den getrennten Außengeländen eingebaut. Nun können die Kindergartenkinder mehrerer Generationen des Familienzentrums St. Urban nach Herzenslust springen und toben.

Wer den Förderverein des Familienzentrums St. Urban finanziell unterstützen oder Mitglied werden möchte findet alle Informationen und Kontakte unter der Internetpräsenz des Kindergartens.