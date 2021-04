Sie waren schnell und scheuten nicht das Risiko – am Leib und Leben anderer und erwischt zu werden. Am Freitag um 16.31 Uhr stand ein WN-Artikel im Netz, der über einen blockierten Waldweg und über die Vorfälle berichtet, die der Eigentümer mit Rowdy-Radlern erlebt hat. Aus diesem Kreis, so vermutet Hubertus Schulze Dernebockolt, schlichen sich Tatverdächtige noch in der Nacht zu Samstag auf den Hof an der Alvingheide. Und sannen offenbar auf „Rache“: An zwei seiner Trecker waren Radmuttern gelöst worden. Und zwar so fachmännisch, dass dies erst auffiel, als die Fahrzeuge auf Straßen bewegt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.