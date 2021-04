Ein Grünstreifen, auf dem schon gerodet wurde, bildet eine Nahtstelle. Das ist nicht nur optisch so, sondern auch von der Gemeinde bewusst so geplant. Ein paar Bäume und ein schmaler Korridor liegen zwischen dem Neubaukomplex – den das Altenheim Schwester Maria Euthymia sowie das Bauprojekt der Wohnbau Westmünsterland bilden – und den Einfamilienhäusern an der Holtruper Stiege. Die meisten der dortigen Anlieger fühlen sich von den Dimensionen und der Anmutung der neuen Nachbarschaft zwar erdrückt, aber sie akzeptieren, dass die Einrichtung notwendig ist.