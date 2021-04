„Dass wir unser geliebtes Schützenfest in diesem Jahr nun zum zweiten Mal in Folge absagen müssen, damit haben wir vom Vorstand bei der Absage im letzten Jahr absolut nicht gerechnet“, so der erste Vorsitzende der St. Johanni-Bruderschaft, Stephan Baumeister , in einer Pressemitteilung.

„Aber leider“, so Baumeister weiter, „sind wir eines Besseren belehrt und von der Realität eingeholt worden. Die Pandemie macht uns hier nochmals einen Strich durch die Rechnung.“ In diesem Zusammenhang werden ebenfalls die traditionelle Weinprobe und das Altmitgliedertreffen abgesagt, teilen die Schützen mit.

Trotz der allgemeinen Enttäuschung über die Absage freut sich der Vorstand, dass König Alexander Große-Höckesfeld und seine Königin Claudia Strothoff samt Hofstaat nochmals ihre Amtszeit um ein Jahr verlängert haben. „Das ist schon eine Besonderheit in der Vereinsgeschichte. In der Vergangenheit gab es bisher noch kein Königspaar, das drei Jahre die Bösenseller Bruderschaft regiert hat. Dafür bedanken wir uns bei Alexander, Claudia, den Ehrendamen und ihren Begleitern“, betont Baumeister.

Die Jubiläen, die in diesem Jahr beim Schützenfest gefeiert würden und die Ehrungen der verdienten Mitglieder werden beim Schützenfest 2022 nachgeholt. Zum eigentlichen Schützenfesttermin Anfang Juli ist noch eine kleine Überraschung des Königsthrons und des Vorstandes inklusive Oberst für alle Mitglieder geplant, kündigt die Bruderschaft an.