Die Maibaumsonne erstrahlt seit Freitag wieder über Bösensell. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Maibaum wieder ohne Speis und Trank mit Hilfe eines ehrenamtlich zur Verfügung gestellten Kranwagens der Firma Kleinwechter & Bröker in den Ständer gehievt, was Manfred Tiemann , Vorsitzender des Bösenseller Gewerbevereins, als besondere Unterstützung anerkennt. Er schlägt in der Pressemitteilung vorsichtigen Optimismus an: „Vielleicht haben wir die Möglichkeit, den Abbau des Maibaumes mit allem Drum und Dran zu feiern, wenn die Pandemie es wieder zulässt. Das entschädigt zwar nicht wird aber bestimmt großen Spaß bereiten“, so Tiemann beim Aufbau.