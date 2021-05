Gutes tun, Menschen in schwierigen Lebenslagen seelischen Beistand leisten: Das ist Andrea Greshakes Leitsatz, der sie zunächst zum ehrenamtlichen Engagement und schließlich zum Beruf der Krankenhaus-Pastoralreferentin geführt hat. Ein Beruf, den sie als wahre Berufung empfindet. „Der seelsorgerische Dienst es etwas sehr Sinnvolles. Darin finde ich Erfüllung. Für Menschen in existenziellen, herausfordernden Situationen da zu sein, das ist mein Ding. Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben“, sagt die 59-jährige Sendenerin. Auf diesen Weg musste die Mutter von drei Kindern aber erst einmal abzweigen. Denn nach dem Abitur schlug sie eine ganz andere Richtung ein – eine Banklehre. „Über Schwester Ruth bin ich in den kirchlichen Dienst hineingekommen“, erinnert sie sich an ihre Mentorin.