Es ist die „Kleine Anfrage 5370“, von der eine große Wirkung ausgehen könnte. Sie lautet: „Ist der massive Flächenverbrauch in Senden ein Einzelfall oder die Regel in NRW?“ Norwich Rüße, Sprecher für Landwirtschaft, Natur- und Umwelt der Grünen-Landtagsfraktion, hat sich an die Landesregierung gewandt, die binnen eines Monats (die Frist läuft ab dem 7. Mai) antworten muss. Rüße prangert in seiner Anfrage „den anhaltend hohen Flächenverbrauch“ mit „weitreichenden negativen Folgen“ an.