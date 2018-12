Es geht noch was bei „Sportissimo 2019“. Tickets für die große Sportshow am 12. Januar (Samstag) in Emsdetten gibt es sowohl noch für die Vorstellungen um 13.30 beziehungsweise 19 Uhr. Eingebettet in das Programm ist am Nachmittag die Sportlerehrung des Kreises Steinfurt. Abends werden in der Ems-Halle die Sportler der Gastgeberstadt ausgezeichnet.

Das familientaugliche Programm, unter anderem mit den Catwall Acrobats (Bild), bietet jede Menge spannende und kurzweilige Unterhaltung. Alle weiteren Infos zum Ablauf und zu den Preisen gibt es online.