Wie wichtig Digitalisierung vor allem für die junge Generation ist, hat NDR-Redakteurin Verena Gonsch aufgezeigt. Die Autorin des Buchs „Digitale Intelligenz – Warum die Generation Smartphone kein Problem, sondern unsere Rettung ist“ räumte mit den Vorurteilen gegenüber Kindern und Jugendlichen als einer faulen Generation auf, die nicht mehr lese und nur noch am Smartphone und Tablet hänge. Gerade diese – auch durch Computerspiele erworbene – Medienkompetenz, die oftmals die der Eltern übersteige, werde immer wichtiger. „In Zukunft wird das Netzwerken mit anderen sowie die Nutzung von Clouds immer entscheidender – in Schule und Beruf“, so Gonsch. Aufgabe der Eltern und Lehrer sei es daher, die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Eine Voraussetzung dafür sei, die eigene „Technologieskepsis“ abzulegen. Dass die Digitalisierung Teil der Ausbildung sein sollte, liege daher auf der Hand.

Wie dies funktionieren kann, zeigte sich beim Austausch der Konferenzbesucher auf einem „Marktplatz“. Vom Digitalen Schulbuch über die Youth Craft Factory der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, dem digitalen Netzwerk für die duale Ausbildung, der Schülerfirma martinum.media des Gymnasiums Martinum in Emsdetten bis hin zum 3D-Drucker der Technischen Schulen des Kreises Steinfurt – die Aussteller demonstrierten, wie digitale Bildung in der Praxis gelingen kann.

Beim Podiumstalk zwischen jungen Leuten der „Generation Smartphone“ und den Vertretern aus Schule, Verwaltung und Polizei ging es um – positive wie negative – Praxiserfahrungen. Auch anhand der Diskussionsbeiträge aus dem Publikum sei deutlich geworden, so schreiben die Veranstalter zum Konferenzverlauf, dass beim Thema Digitalisierung in der Bildung nicht immer Einigkeit besteht. Die Konferenz habe deutlich gemacht, wie wichtig ein gesamtgesellschaftlicher Dialog zu dem Thema ist, der Schüler, Lehrer und Eltern mit einbezieht. „Wir wollten alle Akteure aus dem Bildungsbereich zu diesem wichtigen Thema zusammen und ins Gespräch bringen. Dies ist uns gelungen“, resümierte die Vorsitzende des RBN, Cornelia Ebert.

„Wir brauchen eine einheitliche Strategie, wo wir in fünf Jahren beim Thema Digitale Bildung stehen wollen“, unterstrich Tilman Fuchs, Schuldezernent des Kreises Steinfurt, die Zielsetzung für den Kreis Steinfurt.