„Herausragend war zweifelsohne die große Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Auch in einer ganzen Reihe von Betrieben mit Haustarifverträgen haben wir gemeinsam mit den Beschäftigten gute Ergebnisse erzielt“, blickte Pfeffer zurück. Das „Wahljahr 2018“ mit den Betriebsratswahlen, den Wahlen für die Jugend- und Auszubildendenvertreter und den Wahlen für die Schwerbehindertenvertreter habe erfolgreich abgeschlossen werden können.

„Mit unseren Veranstaltungen haben wir gewohnt viele interessierte Mitglieder aber auch (Noch-)Nichtmitglieder erreicht“, blickte Pfeffer beispielsweise auf den Neujahrsempfang der Jugendvertreter, die Wahlparty für alle Betriebsräte, ein Jugendseminar auf einem Segelschiff auf dem Ijselmeer und die Ehrung langjähriger Mitglieder zurück.

Mit der vom Bundestag beschlossenen Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem 1. Januar 2019 sei ein langjähriger Kampf zu Ende gegangen, war Pfeffer froh, dass sich die Arbeitgeber wieder zur Hälfte an den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung – so wie es jahrzehntelang der Fall war – beteiligen. Für Beschäftigte sei das eine gute Nachricht und gleichzeitig ein Erfolg der Gewerkschaften.

„Vielen Dank an alle, die auf all unseren Wegen mitgeholfen haben“, bedankte sich Pfeffer im Namen der Geschäftsstelle Rheine für die Unterstützung in der Region bei allen Mitgliedern. Ohne deren Engagement „wäre die Arbeitswelt ein ganzes Stück kälter und ungerechter“. Ein besonderer Dank galt Mechthild Visse. Sie gehört der Geschäftsstelle in Rheine seit 40 Jahren an.