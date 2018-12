Rund 100 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder sind am Montag dem Aufruf des Landwirtschaftlichen Ortsvereins (LOV) Burgsteinfurt gefolgt, vor der Sitzung des Kreistages gegen den Bau der Kreisstraße K 76n in Steinfurt zu demonstrieren. Unterstützt wurde der Antrag der Kreistagsfraktionen von Grünen und FDP, ein laufendes Besitzeinweisungsverfahren zu stoppen. Es droht die Enteignung der Grundstückseigentümer. Die sogenannte Westtangente soll den Campus der Fachhochschule besser an den Verkehr anbinden.

Sowohl Landrat Dr. Klaus Effing als auch Vertreter der CDU-Fraktion, denen Wortbruch vorgeworfen worden war, stellten sich der Diskussion. Sie ließen sich, wie die Mitglieder der SPD- und der UWG-Fraktion aber nicht umstimmen, das Verfahren aufzuhalten. Der Kreistag folgte somit den zuvor bereits in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss gefassten Beschlussempfehlungen. Gehofft wird weiterhin, dass eine Enteignung abgewendet und noch eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann.