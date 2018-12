Landwirtschaft zwischen allen Stühlen

Schwarz gilt als Mann der klaren Worte – und der Taten. Der 57-jährige Sauenhalter und Ackerbauer aus dem Kreis Stormarn habe sich nicht gescheut, eine Webcam in seinen Sauen­stall zu hängen und dabei den unweigerlichen Shit-Storm in den sozialen Medien in Kauf genommen, schreibt der WLV in seiner Terminankündigung. Der Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein stehe für eine Öffentlichkeitsarbeit, die auch provoziere. Er fordere Mut zu Veränderungen und habe dabei die Hofnachfolger fest im Blick. Entscheidungen, so Schwarz, sollten so getroffen werden, dass sie nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine gesellschaftliche Perspektive für die Hofnachfolger bieten.

„Wir freuen uns auf den Vortrag von Werner Schwarz und die offene Diskussion mit ihm“, so Albert Rohlmann. Der Vorsitzende des WLV-Kreisverbandes wird gemeinsam mit Kreisgeschäftsführer Franz-Georg Koers im zweiten Teil der Versammlung den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018 vorlegen.

Eingeladen zum Kreisverbandstag sind alle Landwirte und Landfrauen, die Mitglieder des Junglandwirteforums und der Landjugend. Eine Anmeldung, so der WLV-Kreisverband, ist nicht erforderlich.