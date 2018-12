Kreis muss 817 000 Euro weniger überweisen

Die LWL-Landschaftsversammlung hat mit großer Mehrheit in ihrer Sitzung am Mittwoch in Münster den Etatentwurf 2019 verabschiedet und damit auch für die nach 2018 zweite Senkung des LWL-Hebesatzes von 16 Prozent auf nunmehr 15,15 Prozent zugestimmt. Durch die geringere Belastung habe die Versammlung dafür gesorgt, dass die Städte und Kreise in Westfalen-Lippe noch einmal insgesamt 18 Mio. Euro weniger als geplant zahlen müssen, rechnet der LWL vor.

Der Etat des Verbandes hat 2019 ein Volumen von 3,62 Mrd. Euro. Fast 90 Prozent des Haushaltes werden für soziale Leistungen an die rund 8,3 Mio. Menschen in Westfalen-Lippe aufgewendet. 70 Prozent dieser Haushaltsaufwendungen entfallen allein auf die sogenannte Eingliederungshilfe für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen. Das sind für das Jahr 2019 2,54 Mrd. Euro.

Die Senkung der Umlage ist durch gute Einnahmepositionen aufgrund der guten konjunkturellen Situation und der damit verbundenen hohen Steuereinnahmen möglich. Vom Land erhält der LWL im nächsten Jahr fast 30 Millionen Euro mehr an Zuweisungen, schreibt der Verband abschließend.