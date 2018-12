Alle Preisträger sind in einer Übersicht online veröffentlicht. Informationen erhalten die Mitgliedsvereine sowohl auf der KSB-Jugendversammlung am 27. Februar in Greven oder auf der KSB-Mitgliederversammlung am 20. März in Saerbeck als auch online auf der Homepage des Kreissportbundes Steinfurt.