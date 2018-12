Die jeweils 25 Mitarbeiter starken Teams betreuen zusammen insgesamt 13 Streubezirke. Am Standort Steinfurt lagern dafür 500 Tonnen und in Ibbenbüren 300 Tonnen in Hochsilos. Weitere 1000 Tonnen stehen in angemieteten Bunkern in Saerbeck zur Verfügung.

Ihren Dienst richten die Straßenmeistereien nach Wettervorhersagen. Bei drohender Schnee- und Eisglätte, von der in den vergangenen Tagen bereits einige Landstriche im Kreis Steinfurt betroffen waren, sind die Mitarbeiter in Bereitschaft. „Nachts um 3 Uhr fährt unser Bereitschaftsführer heraus, begutachtet die Straßen und alarmiert gegebenenfalls die Kollegen“, erläutert Thomas Appelhans, Leiter der Straßenmeisterei Ibbenbüren, wie der Schichtdienst funktioniert. Die Besatzungen der Streufahrzeug sorgen dann bis zum frühen Morgen und darüber hinaus dafür, dass der Verkehr fließen kann.

Trotz aller Anstrengungen empfiehlt Stefan Feldmann, Leiter der Straßenmeisterei Steinfurt, vor allem Autofahrern: „Passen Sie ihre Geschwindigkeit unbedingt der Wetterlage an und planen Sie genügend Zeit ein.“

In der vergangenen Saison sind die Straßenmeistereien auf jeweils rund 40 Einsätze gekommen. Auch für diesen Winter sind sie gut gerüstet: Für den Fall der Fälle gibt es zusätzlich entsprechende Lieferverträge, sodass innerhalb von 48 Stunden größere Mengen Streusalz vom Niederrhein nach Steinfurt geliefert werden können. Über die Feiertage werden die Mitarbeiter aber wohl kaum ausrücken müssen. Schmuddelwetter statt weißer Weihnacht ist angesagt.