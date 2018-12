Zu wenig Geld für Umweltthemen

Wir sind bei unseren Beratungen zu dem Ergebnis gekommen, dass dies im Großen und Ganzen zutrifft und wir dem Haushaltsentwurf daher zustimmen werden. Natürlich gibt es auch Risiken, auf die der Kämmerer hier schon mehrfach hingewiesen hat.

Die Investitionen werden ein Rekordniveau erreichen, der Schuldenstand klettert dementsprechend kontinuierlich an.

Der Schuldenstand wird im nächsten Jahr auf ca. 113 Mio Euro ansteigen und in 2021 mit ca. 122 Mio Euro seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht haben.

Da es sich bei den Schulden im Wesentlichen um langfristige, zinsgünstige Darlehn für dringend erforderliche Investitionen handelt, den Schulden also ein real geschaffener Wert gegenübersteht, halten wir diese Entwicklung für vertretbar.

Die Liquiditätskredite steigen ebenfalls leicht an, sind aber laut mittelfristiger Finanzplanung in den Folgejahren stetig rückläufig.

In diesen Kassenkrediten sehen wir auch die größten Risiken für das kommende Jahr. Würde das Zinsniveau ansteigen, wird der Haushalt am Jahresende sicherlich nicht mehr originär ausgeglichen sein.

Ebenso weist der Kämmerer auf das strukturelle Defizit des Haushaltes hin, soll heißen, dass mit den laufenden Einnahmen die Ausgaben nicht gedeckt werden können. Desto unverständlicher ist es uns, dass er sich für ein Grundstücksgeschäft stark gemacht und abgesegnet hat, dass genau dieses strukturelle Defizit vergrößern wird.

Folgende Investitionsvorhaben sollen hier positiv hervorgehoben werden:

1. die Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an den – Grund- und weiterführenden Schulen

2. die energetische Sanierung des Rathauses mit dem gekoppelten Projekt der Erdwärmegewinnung in der – Emsaue, an der weitere öffentliche und private Gebäude – angeschlossen werden können,

3. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Westerode, ebenso die Anschaffung neuer Fahrzeuge und Geräte

4. in die Infrastruktur, hier insbesondere in den – Breitbandausbau.

Was leider jedes Jahr fehlt, ist die Bereitstellung ausreichender Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes.

Wie hier Investitionen die Lebensqualität einer Stadt verbessern können, zeigt doch das Beispiel der renaturierten Ems zwischen der Fußgängerbrücke und Nordwalderstraße.

Die von uns vor zwei Jahren geforderten und auch beschlossenen Mittel zur Verbesserung der Gewässerqualität sind zwar zur Kenntnis genommen worden, getan hat sich aber nichts.

Sechs neue Kitas und der Ausbau bestehender Einrichtungen seit der Eröffung der Tagesstätte Il Nido aufgrund steigender Kinderzahlen und einer veränderten Nachfrage lassen den Schluss zu, dass von dieser Entwicklung ganz sicher auch unsere Schullandschaft in den nächsten Jahren eingeholt wird.

Es ist deshalb für uns unverständlich und mehr als ärgerlich, dass die mehrfach vom Schulausschuss eingeforderten Zahlen zur Entwicklung der Schülerschaft immer noch nicht vorliegen.

Bereits im Herbst 2017 sollten uns Prognosezahlen vorgelegt werden, dann war es das Frühjahr 2018, dann hieß es vor der Sommerpause 2018, dann nach der Sommerpause 2018. Jetzt heißt es, mit dem Prognosetool „Hildesheimer Modell“ werde man uns im Frühjahr 2019 genaue, quartiersbezogene Daten präsentieren können und in einer Vorlage aufbereiten, die dem Schulausschuss dann vor der Sommerpause vorgelegt wird.

Wir können nur hoffen, dass uns dann noch genügend Zeit bleibt, für Planung und Bau notwendiger Schulräume, vielleicht auch ganzer Schulen.

Vollgestopfte Klassen und Provisorien führen uns wieder in die Vergangenheit. Durch ein konsequentes Handeln, könnten diese Zustände, die uns allen noch in Erinnerung sind vermieden werden. Ich bin da aufgrund meiner bisherigen Erfahrung aber eher skeptisch.

Denn Durchwurschteln und halbherzige Lösungen versprechen zunächst finanziell immer attraktiver sein. Der dicke Hammer kommt später und man hat nichts gespart, wie das Beispiel Mariengrundschule zeigt.

Gleichzeitig muss mit der neuen Schulentwicklungsplanung die unerträgliche Situation beendet werden, dass Grevener Kinder in Greven nicht beschult werden können.

Dies betrifft nicht zufällig die schwächsten Kinder in unserem Schulsystem. Aus den Augen aus dem Sinn.

Dies erlauben wir uns doch nur gegenüber Eltern und Kindern die sich nicht lautstark artikulieren können und damit auch keine Lobby haben.

Das Thema Bevölkerungsprognose führt automatisch zum Thema Wohnen. Mit dem Teilplan Wohnen liegt hier eine hervorragende Analyse des Grevener Wohnungsmarktes vor, sowohl was das Angebot bzw. Verfügbarkeit von Wohnraum als auch die Nachfrageseite betrifft. Darüber hinaus benennt diese Studie städteplanerische Instrumente, womit unsere wohnungsbaupolitischen Ziele umgesetzt werden könnten. Die Einwohnerzahl wächst und damit auch der Druck auf den Wohnungsmarkt.

Die Nachfrage in den einzelnen Segmenten kann gar nicht oder nur noch sehr schwierig bedient werden. Vordringliche politische Aufgabe muss es unseres Erachtens sein, bezahlbaren Wohnraum für Familien und Alleinlebende zu schaffen, weil hier die größten Defizit vorhanden sind. Der gemeinsame Antrag, die strategischen Ziele der Stadt um das Ziel „Schaffung von bezahlbaren Wohnraum“ zu erweitern ist daher nur folgerichtig.

Ebenso möchte ich hier auf unseren Antrag hinweisen, Wohnbauflächen bzw. potenzielle Wohnbauflächen die im Besitz der Stadt sind nicht zu veräußern.

Dies gilt auch für kleinere Fläche. Hier könnte nämlich die Stadt Wohnraum schaffen und vorhalten für obdachlos gewordene Personen bzw. Familien, deren Zahl auch in Greven zunimmt. Es darf nicht die Situation eintreten, dass sich Normal- und Geringverdiener keine Wohnung mehr in Greven leisten können.

Eine Bevölkerungsverdrängung, wie sie im benachbarten Münster zu beobachten ist, ist für uns nicht akzeptabel. Allerdings müssen wir uns hier im Rat mit der Frage auseinandersetzen, auf wie viel Einwohner die Stadt anwachsen soll, wo wir eventuell neues Bauland ausweisen wollen, wie wir die notwendige Infrastruktur -5- schaffen und vorhalten können und wie wir es bewerkstelligen, dass Menschen aus allen sozialen Schichten hier ein Zuhause haben und behalten können. Ich hatte grade den Kita- und Schulausbau wegen der wachsenden Kinderzahl angesprochen.

Hier sei dran erinnert, dass dies nur eine Seite der Einwohnerentwicklung darstellt. Die andere Seite bildet der steigende Anteil älterer Menschen. Deren Bedürfnisse müssen in der Ratspolitik stärkere Berücksichtigung finden. Dies ist eine Querschnittsaufgabe auch für die Verwaltung, die mit der Benennung oder Einrichtung einer Stelle nicht vollständig abgebildet werden kann.

Die Wohnsituation, die Einbindung in ein soziales Umfeld, Mobilität, Freizeitgestaltung sowie Betreuung und Pflege sind Themen, die im neuen Lebensabschnitt auch neu bewertet, gestaltet und organisiert werden müssen. Unsere Fraktion hat hierzu einen Antrag formuliert, der als Teilplan zum Gesamtplan Stadtentwicklung ausgearbeitet werden soll.

Zwei Veranstaltungsreihen des jetzt zu Ende gehenden Jahres möchte ich hier positiv herausheben. Das waren einmal die Workshops, die zur Ausarbeitung eines auf Greven zugeschnittenen Integrationskonzepts durchgeführt wurden. Diese Workshops waren alle sehr gut vorbereitet und gut besucht. Das Ergebnis kann sich dementsprechend sehen lassen.

Ebenfalls hervorzuheben sind die Workshops zur Erarbeitung sportpolitischer Leitziele in Greven. Drei Arbeitssitzungen haben stattgefunden, die vierte, die Abschlussveranstaltung findet im Januar statt. Leider gab es auch Entwicklungen bzw. Ereignisse, bei denen wir den Sinn nicht erkennen konnten.

Da beraten und verabschieden wir ein Mobilitätskonzept für Greven, dass ausdrücklich die Stärkung des Fuß- und Radverkehrs vorsieht, und dann plant die Verwaltung vor dem Neubau an der Saerbecker Straße genau das Gegenteil: Eine Verschränkung und Verkleinerung des Fuß- und Radwegs, was glatt zu einer Verschlechterung der Situation geführt hätte.

Aufgrund unserer Intervention wurde nun die Radund Gehwegeführung akzeptabel gestaltet.

Oder: Wir beraten und beschließen den eben angesprochenen Teilplan Wohnen, der vorsieht, dass bei Neubauvorhaben die stadtteil- bzw. quartiersbezogenen Auswirkungen, also z.B. Verkehr, Verdichtung, Kita- und Schule mitbedacht werden sollen.

Und was geschieht an der Mühlenstraße? Da versucht man es wieder mit einer Briefmarkenplanung, obwohl die nächsten Bauvorhaben schon einmal Thema hier im Rat und den Ausschüssen waren.

Nachher wundern sich dann alle, woher die vielen Kinder kommen und die Bewohner den Wunsch nach einem Lebensmittelmarkt in ihrer Nähe äußern.

Eigentlich sollten wir uns freuen, dass endlich der Städtebauliche Wettbewerb für die Ortsmitte Reckenfeld beschlossenen ist. Ärgerlich war nur, dass im ersten Anlauf Ergebnisse und Vorstellungen aus dem umfangreichen Bürgerbeteiligungsverfahren Reckenfeld 2020 sowie Gestaltungsvorschläge aus einer Untersuchung von Studenten der Uni Osnabrück in der Planungsaufgabe bzw. des Aufgabenhefts für die teilnehmenden Stadtplanungsbüro überhaupt keine Berücksichtigung finden sollten.

Das ist an sich schon bemerkenswert, weil damit eine Geringschätzung des Bürgerbeteiligungsverfahren zum Ausdruck gebracht wird, zum anderen setzte sich die Verwaltung einfach über einen Beschluss des Rates hinweg, der genau diese Einbeziehung bzw. Berücksichtigung zum Inhalt hat.

Erst durch die heftigen Interventionen aus dem Ortsteil Reckenfeld und der Politik führten zu einem Einlenken. Die neuformulierte Aufgabenstellung ist für uns Grüne akzeptabel. Äußerst positiv zu bewerten ist, dass nach gefühlt unendlich vielen Jahren die Verlagerung der Sportstätte aus der Ortsmitte an den Wittler Damm endlich realisiert werden kann und die Planungen zum Bau der neuen Sportstätte in enger Zusammenarbeit des Fachdiensts Sport und des Vereins SC Reckenfeld in diesem Jahr abgeschlossen werden konnten.

Warum die Politik hier allerdings von der Verwaltung in Sachen Grundstücksverfügbarkeit in eine üble Zwickmühle manöviert wurde, gehört zu der dunklen Seite eines ansonsten gelungenen Beispiels der städtischen Sportförderung.

Abschließend noch ein Wort zum FMO. Auch in den nächsten Jahren schreibt der Flughafen noch Verluste. Ohne Subventionen, das heißt, ohne die massive Entschuldung durch die Gesellschafter wäre der Flughafen heute pleite.

Dass medienwirksam eine Million Passagiere gefeiert wurden, ist für uns eher ein trauriges Ereignis. Weil konsequent die Geschäftspolitik auf die Nutzung von Tages- und Nachtrandzeiten und Nachtflüge setzt, ist der vermeintliche Erfolg in gesundheitlicher Hinsicht teuer erkauft. Weil ebenso eine Ausweitung der innerdeutschen Flüge angestrebt wird, müssen wir konstatieren, dass das Mehraufkommen an Passagieren zu Lasten der Einwohnerinnen und des Klimas generiert werden soll. Greven nennt sich daher zu unrecht Klimakommune.

Denn die mühselig errungenen Erfolge bei der CO2 Einsparung werden durch die Geschäftspolitik des FMO konterkariert. Weil die Stadt Greven als Gesellschafterin scheinbar zu allem Ja und Amen sagt, werden die generösen Zuwendungen bald nicht mehr Subventionen heißen, sondern Investitionszuschüsse. Denn dies kann heute schon festgestellt werden: Die Sanierungskosten, vor allem der Start- und Landebahn sind auch in der Wirtschaftsplanung für 2019 nicht eingepreist.