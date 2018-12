400 Euro Strafe für Hass-Mail an Schulze Föcking

Sie und ihre Familie habe das in Angst versetzt, hat die Ex-Ministerin vor zwei Wochen im Untersuchungsausschuss des Landtags die Wirkung beschrieben. Lange galt der Urheber als nicht ermittelbar, doch die Cyber-Staatsanwaltschaft in Köln fand offenbar doch eine Spur. Der Verfasser des Hass-Postings ist längst ermittelt und bestraft worden, wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Dortmund am Donnerstag auf Nachfrage bestätigte: Das Amtsgericht erließ gegen den zur Tatzeit 21-Jährigen einen Strafbefehl zu 40 Tagessätzen je zehn Euro als Geldbuße. Die bereits am 10. August festgelegte Strafe wurde am 30. August rechtskräftig. (Az.: 230JS11/18)

Wie das Urteil begründet wurde

Die mit 400 Euro eher mild erscheinende Strafe begründete ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft damit, dass der inzwischen 22-jährige Mann als Ersttäter gegolten habe. Er hatte sich wie viele Absender von Schmäh-Mails auf die im Vorjahr veröffentlichten Videobilder von verletzten Tieren bezogen, die Tierschutzaktivisten bei Einbrüchen in die Schweineställe des Familienbetriebes Schulze Föcking gedreht hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte aber Tierschutzverstöße verneint.

Drohung verstärkte Anspannung massiv

Fatal: Die Drohung via Facebook – später folgten noch schlimmere – hatte nach Aussage von Schulze Föcking die Anspannung in der Familie massiv verstärkt. In dieser Stimmung sei es einen Tag später zu dem Vorfall mit dem Smart-TV der Familie gekommen, nachdem abends ein unvermittelt abgespieltes Landtagsvideo mit der Ministerin als vermeintlicher Hacker-Angriff gewertet wurde. Als Ursache entpuppte sich später ein Bedienfehler. Dass der Verfasser der Droh-Mail gefasst sei, hatte ein Beamter des Landeskriminalamtes im Untersuchungsausschuss zur Hacker-Affäre erwähnt.