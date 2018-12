Die Regularien waren beim Jahrestreffen des Vereins ehemaliger Fachschulabsolventen Steinfurt-Tecklenburger Land (vlf) schnell erledigt. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Albert Storm und der vlf-Geschäftsführerin Dorothee Gerlve-Oster haben die Mitglieder im Gasthaus Ruhmöller in Saerbeck-Sinningen auf eine ihre Meinung nach erfolgreiche Arbeit des Vereins in den vergangenen Monaten zurückgebliet. „Der Verein steht auch finanziell auf soliden Füßen“, fügte Gerleve-Oster in ihrem Bericht an. Das konnten die Kassenprüfer Mathias Konert und Ludger Entrup nur bestätigen. Die Entlastung des Vorstandes war somit nur noch eine reine Formsache.

„Im politischen und gesellschaftlichen Umfeld der Landwirtschaft bewegen wir uns keineswegs im ruhigen Fahrwasser“, sagte Storm. „Wir Bauernfamilien stehen ganz schön unter Druck.“ Diese Thematik nahm Dr. Wilhelm Kremer-Schillings, besser bekannt als „Bauer Willi“ in einem kurzweiligen Vortrag auf und forderte von den Landwirten mehr Mut zur kreativen Kommunikation.

In den Mittelpunkt des vlf-Treffens aber rückte Kreislandwirtin Mareike Lölfer den landwirtschaftlichen Nachwuchs. „Gut, dass es die Absolventen gibt, die hier und heute mit dem Gesellenbrief einen wichtigen ersten Schritt in ein erfolgreiches Berufsleben gehen“, machte sie deutlich.

44 junge Leute zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung im Beruf Landwirt/Landwirtin ihre Urkunden erhalten.