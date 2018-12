Nachdem das Verwaltungsgericht Münster am Dienstag den vorläufigen Stopp des Neubaus der Kreisstraße 76n verfügt hat (wir berichteten), gehen die Diskussionen um das Für und Wider des Straßenbauprojekts in Steinfurt weiter. Die Kreistagsfraktion der Linken sieht aufgrund der jüngsten Entwicklung die Politik in der Pflicht, sich mit dem Thema noch einmal grundlegend zu beschäftigen. „Unser Anliegen war es seit Jahren, eine moderne Anbindung der Fachhochschule an den ÖPNV und die Schiene zu finden. Der Mehrheitsbeschluss zur K 76n von CDU und SPD ist zwar demokratisch gefasst worden, aber“, wie Linken-Sprecher Andreas Neumann schreibt, „gegen den Willen vieler Bürger“.

Foto: Drunkenmölle

Aus diesem Grund haben Die Linken sieben Fragen an Landrat Dr. Klaus Effing unter anderem dazu gestellt, wie viel Planungskosten für das Projekt bis heute angefallen sind, wie lange es dauern kann, bis eine endgültige gerichtliche Entscheidung getroffen ist und wer die Kosten (auch für Planungsfehler) trägt. Neumann fügt in diesem Zusammenhang das Beispiel der B 474n in Datteln/Waltrop an. Von den ersten Entwürfen bis zum letzten Gerichtsurteil seien dort 28 Jahre vergangen. Ein vergleichbar zähes Verfahren wollen die Linken in Steinfurt vermeiden. Sie fordern alle Betroffenen deshalb dazu auf, noch einmal an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Statt Beschlüsse mit der Brechstange durchzusetzen, sei es besser, alternative Lösungen für den Straßenbau zu erörtern.