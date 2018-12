Ex-Fußballnationalspieler Simon Rolfes, der Redaktionsleiter des ZDF-Heute-Journals Wulf Schmiese, Stabhochspringerin und Olympiateilnehmerin Silke Spiegelburg und Sänger Mickie Krause haben eines gemeinsam: Sie alle haben ihre Wurzeln im Kreis Steinfurt. Das neue Buch „Aktiv. Engagiert. Souverän. – Menschen aus dem Kreis Steinfurt“ stellt sie und rund 40 weitere Persönlichkeiten aus der Region und deren besondere Geschichten vor. Es ist ab sofort im örtlichen Buchhandel erhältlich.

Der Verlag Kommunikation & Wirtschaft hat den rund 170-seitigen Schwarz-Weiß-Band mit exklusiven Porträts und besonderen Fotos in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt herausgegeben. Die Auswahl der Frauen und Männer ist eine bunte: Neben bekannten Sportlern und Musikern werden auch Politiker wie der ehemalige Steinfurter Landrat Thomas Kubendorff sowie Unternehmer aus dem Kreis vorgestellt.

Das besondere an der Mischung ist aber, dass zu diesen bekannten Gesichtern auch die „kleinen Helden“ des Alltags Einzug in die Publikation gefunden haben – Menschen, die sich in einer der 24 Kommunen im Kreis ehrenamtlich engagieren oder einfach immer ein offenes Ohr für die Bürger haben.

Die Autoren der Porträts sind Achim Giersberg und Ulrich Hiller, die als Journalisten den Kreis Steinfurt bestens kennen und dort seit vielen Jahren leben.

Die Auswahl der porträtierten Menschen zeigt, wie vielseitig, lebendig und von zahlreichen spannenden Persönlichkeiten der Kreis Steinfurt geprägt ist. Manche sind dort geboren, haben ihre Erfolgsgeschichte aber an anderen Orten der Welt fortgeschrieben. Viele von ihnen sind bis heute in der Region verwurzelt und haben durch ihr Engagement – überregional als öffentliche Person oder eher im Verborgenen – Spuren hinterlassen. Allen gemeinsam ist, dass sie wertvolle Botschafter für den Kreis Steinfurt sind – eben aktiv, engagiert und souverän.