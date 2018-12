Ein Kinobesuch und die Leinwandhelden sprechen portugiesisch, russisch, türkisch, arabisch und deutsch? Zu dieser besonderen Bilderbuch-Premiere hatte das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Steinfurt (KI) in die Nelson-Mandela-Schule in Rheine eingeladen. Im Mittelpunkt standen die rund 70 Schüler des herkunftssprachlichen Unterrichts. Sie haben ihrem Publikum spannende und lustige Geschichten im Wechsel auf deutsch und in ihrer jeweiligen Familiensprache vorgestellt. Gleichzeitig verfolgten die Zuschauer die Bilder des Buches auf einer großen Leinwand.

Die Lehrkräfte Alice Rothe, Vladimir Gutjahr, Cetin Sabah und Samira Hawili hatten zuvor im Unterricht die Bücher „Lieselotte versteckt sich“ (portugiesisch), „Das kleine Wunder“ (russisch), „Wie Papa“ (türkisch) und „Der Regenbogenfisch“ (arabisch) zweisprachig vorbereitet. Außerdem gaben sie ein portugiesisches und ein arabisches Kinderlied zum Besten.

Einmal wöchentlich gibt es für die zweisprachig aufwachsenden Schüler der Klassen 1 bis 10 im Kreisgebiet das Angebot, am herkunftssprachlichen Unterricht teilzunehmen. „Das Bilderbuchkino ist eine tolle Möglichkeit für die Schüler, ihre Lesekompetenz in zwei Sprachen vor einem großen Publikum zu präsentieren“, so Christina Metahri vom KI. Sie freut sich auch darüber, dass die Eltern mitmachen und das Angebot unterstützen. Als Anerkennung ihrer Leistungen hat Methari mit der Leiterin des KI, Lilli Schmidt, den Kindern und Jugendlichen Butterbrotdosen mit mehrsprachiger Aufschrift und kleinen Aufmerksamkeiten überreicht.

Eine der Vorleserinnen, die 15-Jährige Katja Fedorjana, berichtet: „Im muttersprachlichen Unterricht haben wir ein tolles Miteinander. Wir helfen uns alle gegenseitig. Außerdem können wir unserem Lehrer viele Fragen stellen. Er ist sehr verständnisvoll.“

Katja besucht die Emmy-Noether-Schule in Neuenkirchen. Sie ist vor drei Jahren mit ihren Eltern aus Lettland nach Deutschland gekommen. Deutsch hat sie erst hier gelernt. Heute beherrscht sie die Sprache fließend.

Auch die Lehrer sind vom pädagogischen Konzept des mehrsprachiges Bilderbuchkinos begeistert: „Der Unterricht mit den Kindern macht großen Spaß – vor allem wenn ich sehe, welche Fortschritte sie in beiden Sprachen machen. Je besser sie ihre Muttersprache beherrschen, desto besser wird auch ihr Deutsch. Ich freue mich deshalb sehr, dass die Zweisprachigkeit gefördert wird und hier heute diese große Aufmerksamkeit bekommt“, erzählt Lehrer Cetin Sabah. Mit über 170 Zuschauern war die Premiere sehr gut besucht.