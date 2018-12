Vorsicht vor Schulden

D

er Entwurf des Haushalts 2019 beinhaltet eine gute Botschaft: Er konnte ausgeglichen gestaltet werden. Nicht wie im letzten Jahr mit einem Überschuss von 2,2 Millionen Euro, aber immerhin noch mit einem positiven Ergebnis von aktuell ca. 1,5 Millionen Euro.

Die nicht so erfreuliche Botschaft gegenüber 2018 war mit dem Blick auf die Netto-Neuverschuldung von ca. 11 Millionen Euro (bis 2022 wird die Netto-Neuverschuldung sogar auf 20 Millionen Euro ansteigen) und dem weiteren Anstieg der Gesamtverschuldung auf deutlich mehr als 110 Millionen Euro verbunden.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf das so genannte strukturelle Defizit hinweisen: 4,5 Millionen Euro stehen hier zu Buche und verbreiten keine Freude.

Damit wird sich die Verschuldung je Einwohner Grevens auf fast 3800 Euro (3000 Euro aus dem Haushalt der Stadt und 800 Euro aus den Technischen Betrieben) entwickeln.

Wir sind also auf dem Marsch in eine Verschuldungs-Kommune. Wenn wir weiterhin auf Kosten der Zukunft leben, dann droht uns die Handlungsunfähigkeit. Diesen Weg müssen wir stoppen.

Stoppen heißt: keine Nettokreditaufnahme!

Die Zinszahlungen ( 2,8 Millionen Euro) sind schon jetzt eine beachtliche Belastung. Sobald sich die derzeitige Niedrigzinsphase wandelt, werden wir mit jedem Prozent Zinsen ganz erheblich betroffen sein.

Wir müssen den Schuldenberg begrenzen und den Handlungsspielraum künftiger Generationen erhalten. Der Konsolidierungskurs muss intensiver fortgesetzt werden, um aus der Schuldenfalle zu entkommen. Ein Haushalt ohne Schulden muss unser möglichst kurzfristiges Ziel sein. Dazu müssen die Investitionsprojekte vor der Einstellung in den Haushaltsentwurf, im Zusammenwirken von Politik und Verwaltung, einer Priorisierung (Bewertung) unterzogen werden.

Das könnte ein Weg sein, unsere Verschuldung zu stoppen und eine kontinuierliche Reduzierung des Schuldenberges zu erreichen.

Wenn wir von Konsolidierung des Haushalts sprechen, dann darf damit nicht gemeint sein, den Haushalt auf seinem hohen Schuldenstand zu sichern oder gar zu festigen. Wir müssen durch tätiges Handeln die Reduzierung des Schuldenstandes erreichen. Es darf nicht dazu kommen, dass künftige Politikergenerationen sich nur noch mit Schuldendienst zu befassen haben.

Zum Thema Investitionen in 2019 möchte ich anmerken, dass wir mit einem Volumen von Brutto ca. 30 Millionen Euro und Netto von ca. 20 Millionen Euro rechnen. Hier schlagen sich die Bereiche für Kindergärten und Schulen mit fast 50 Prozent besonders herausragend nieder. Im Zeitraum bis 2022 ist geplant, ca. 100 Millionen Euro zu investieren.

Zur Personalentwicklung scheint nach dem Ergebnis der Organisations-Untersuchung eine Anpassung erforderlich. Wir sehen die so ermittelten

Personalbedarfe allerdings vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung von Service und Beratung in der Verwaltung mit großen Fragezeichen.

Die Schaffung neuer Stellen mit dauerhaften Aufwandserhöhungen muss immer wieder kritisch hinterfragt und einer längerfristigen Betrachtung unterzogen werden.

Wenn wir von Personalausstattung und Zukunftsfähigkeit sprechen, dann müssen wir konkrete Vorstellungen dazu entwickeln, wohin wir uns als Stadt Greven entwickeln wollen. Wir haben zu diesem Thema anlässlich unserer Klausurtagung von Mitarbeitern aus dem Institut für Landesentwicklung NRW Daten und Fakten vermittelt bekommen, mit denen wir einen erheblichen Erkenntnisgewinn erreicht haben.

Natürlich wird uns die seit geraumer Zeit in Aussicht gestellte Projektlandkarte, die jetzt offensichtlich in einen „Bericht zum Stand der Projekte“ umbenannt wurde, mit seinen verschiedenen Kategorien mehr Transparenz verschaffen, die Konkretisierung unserer Vorstellungen von der Entwicklung unserer Stadt ist aber unerlässlich erforderlich.

Lassen Sie mich zum Schluss unserer Stellungnahme zum Entwurf des Haushalts 2019 noch kurz auf einige Themen eingehen, die wir in den letzten Tagen und Wochen in diesem Haus diskutiert haben.

Ich nenne hier die Entwicklung um die Ortsmitte Reckenfeld. Mit dem jetzt auf dem Weg befindlichen Wettbewerb steuern wir nach unserer

Überzeugung auf eine gute Lösung hin. Die Ortsmitte Reckenfelds wird sich in besonderer Weise in diesem Bereich entwickeln lassen.

Die mit der Entwicklung der Ortsmitte verbundene Verlagerung des Sportgeländes an den Wittler Damm, ist nach den Schmerzen mit dem Erbaurechtsvertrag inzwischen auch auf dem rechten Weg.

Die Erich-Kästner-Grundschule wird dem Bedarf angepasst. Reckenfeld 2020 lässt grüßen. Wir sind auf einem guten Weg für diesen Stadtteil.

Für den Sport in Gimbte und auch in Greven selbst sind wir der Gleichbehandlung ein Stück näher gekommen, wenn auch bisher mit teilweise unterschiedlichen Ansätzen. Wir sind aber zuversichtlich, dass unsere Sportvereine am Ende des Tages für die Anforderungen nach sportlicher Betätigung angemessen ausgestattet sein werden.

Nicht ganz unerwähnt lassen und mit einem deutlichen Fingerzeig möchte ich an dieser Stelle auf die Risiken des Haushalts hinweisen, die unsere finanzielle Situation noch wesentlich beeinflussen können. Zu benennen sind hier die Schlüsselzuweisungen, die Gewerbesteuer, die Zinsentwicklung, Veränderungen in den Beteiligungen, Personalbedarf durch externe Einflüsse, Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.

Zum Abschluss unserer Stellungnahme zum Entwurf des Haushalts der Stadt Greven für das Jahr 2019, nach intensiven Beratungen und nach einem kritischen aber konstruktiven Abwägungsprozesses, sind die Mitglieder der CDU-Fraktion zu dem Ergebnis gekommen, dem Zahlenwerk zuzustimmen.

Wir wollen den vielen Bereichen die dringend auf einen positiv abgestimmten Haushalt angewiesen sind, gerecht werden und an der Weiterentwicklung unserer Stadt mitwirken. Wir werden die noch vorhandenen Fragen und zu beachtenden Anmerkungen in Verlauf des Jahres auf den Punkt bringen und klären.