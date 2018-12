Alles begann Weihnachten. Sören Runkel hat zu diesem Zeitpunkt an seinem damaligen Arbeitsplatz im ökumenischen Institut in Münster Familie Sharko getroffen. Runkels Ehefrau Iryna, die er während seines Studiums in Lwiw kennengelernt hatte, war kurz zuvor erst selbst aus der Ukraine nach Münster gezogen. Weil die ukrainische griechisch-katholische Kirche den sogenannten julianischen Kalender verwendet, fällt Heiligabend in der Ukraine auf den 6. Januar – in Münster allerdings ein gewöhnlicher Arbeitstag. „Und dann standen wir vor der Frage: Was machen wir an unserem Weihnachten? Feiern wir gemeinsam?“, erinnert sich Runkel.

Zweimal pro Monat finden seitdem in Münster Gottesdienste in ukrainischer Sprache statt. Im Kapuzinerkloster kommen die Gläubigen zur „Göttlichen Liturgie“ zusammen, wie die Feier der Messe im byzantinischen Ritus genannt wird. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.

„Katholisch und doch ganz anders“, beschreibt Mariya Sharko ihre Religion. Ihr Ehemann ist Priester für beide Riten, den römischen und den byzantinischen. Mit ihren beiden Töchtern leben sie in Altenberge, wo Stepan Sharko das Seelsorgeteam der Pfarrei St. Johannes Baptist unterstützt. Gleichzeitig ist er auch Seelsorger der ukrainischen Gemeinde.

Etwa 20 bis 25 Gläubige kommen regelmäßig zu den Gottesdiensten, bei Festen sind es auch schon mal 50. Eine Besonderheit hat die Gemeinde, erklärt Sören Runkel: „Unsere Gemeinde ist sehr jung. Zu unseren Gottesdiensten kommen primär Familien mit Kindern und Studierende. Das Durchschnittsalter liegt vielleicht bei 24 Jahren.“

Seit 2016 bietet Mariya Sharko eine Sonntagsschule an. In zwei Gruppen – bis und ab vier Jahren – haben Kinder die Möglichkeit, spielerisch oder mit Hilfe von Büchern die ukrainische Sprache zu lernen. „Unsere beiden Töchter sind in Deutschland geboren. Trotzdem ist unsere Familiensprache Ukrainisch und es ist schön, wenn sie in der Gemeinde sehen, dass es anderen Kindern auch so geht, und sie sich mit ihnen in dieser Sprache unterhalten können“, erklärt sie.

Ähnlich geht es Familie Runkel. Ihre beiden Kinder wachsen ebenfalls zweisprachig auf, die Riten und kulturellen Traditionen aus der Heimat von Ehefrau Iryna gehören fest zum Familienleben dazu.

Einen Teil davon versucht Sören Runkel auch Außenstehenden nahe zu bringen: Im Sommer 2015 gründete er mit zwei Studierenden aus Münster, die ebenfalls ein Auslandssemester in der Ukraine verbracht haben, einen ukrainischen Kinoclub. „Wir haben ukrainische Filmproduktionen ausgewählt, die etwas von dem vermitteln, was das Land umtreibt“, erklärt er. Mit Themen wie Krieg und Vertreibung war das nicht immer leichte Kost. „Momentan ist der Club nicht sehr aktiv, aber wir möchten das wieder ändern“, sagt er.

Es sind nicht nur Land, Kultur und Menschen der Ukraine, die den Theologen begeistern. Der Referent der Katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde spürt vor allem eine Faszination für die „Göttliche Liturgie“, sagt er: „Der Gottesdienst ist für alle Sinne gemacht.“ Ob das goldene Messgewand, die vielen Wiederholungen in der Liturgie oder der intensive Weih-rauch – der 34-Jährige hat in der ukrainischen Gemeinde in Münster eine „spirituelle Heimat“ gefunden.