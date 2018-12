Enge Verbindung von Theorie und Praxis

Neue Wege in der Erzieherausbildung sollen Fachkräftemangel entgegenwirken

Kreis Steinfurt -

Zum Schuljahr 2019/20 wird an den Berufskollegs des Kreises Steinfurt an den Standorten Steinfurt und Ibbenbüren die „Praxisintegrierte Erzieherausbildung (PiA)“ angeboten. Das Schulamt, die Berufskollegs und das Jugendamt des Kreises Steinfurt wollen so gemeinsam mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen den Fachkräftemangel im Bereich der Erzieher bekämpfen.