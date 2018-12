Die Polizei hat in den vergangenen Tagen die von ihr angekündigten Alkoholkontrollen durchgeführt. Dabei sind im gesamten Kreis Steinfurt Autofahrer gestoppt worden, die sich nach Alkohol- oder Drogenkonsum ans Steuer gesetzt hatten. Insgesamt sind elf Anzeigen erstattet worden.

Hinzu kommen, so berichtet die Kreispolizeibehörde, einige Unfälle mit zum Teil erheblichen Personen- und Sachschäden, bei denen der Verdacht besteht, dass die Kfz-Lenker fahruntüchtig waren. Den Fahrern wurden Blutproben entnommen.

Die Polizei hat am Freitag angekündigt, dass sie ihre Kontrollen fortführen wird. Sie appellierte erneut an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere an Fahrradfahrer: „Lassen Sie die Hände vom Lenker, wenn Sie Alkohol getrunken haben.“ Sie rät dazu, rechtzeitig für einen sicheren Heimweg zu sorgen, öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis zu nutzen oder sich abholen zu lassen.

Bedacht werden sollte vor der nächsten Fahrt auch, dass der Körper lange braucht, um „Restalkohol“ abzubauen. Auch am Neujahrstag wird die Polizei Kontrollen durchführen.