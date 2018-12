Klage noch in diesem Jahr einreichen

Wer vom VW-Dieselskandal betroffen ist und Rechtsmittel gegen den Wolfsburger Automobilkonzern geltend machen will, sollte sich sputen. Eine Anmeldung ins Klageregister ist laut Bundesamt für Justiz grundsätzlich bis einen Tag vor Beginn des ersten Gerichtstermins möglich. Dieser werde „rechtzeitig auf der Internetseite der Behörde bekannt gemacht“. Die zuständige Kanzlei rät geschädigten Diesel-Käufer aber dennoch dazu, sich noch in diesem Jahr in das Klageregister eintragen, um keine Verjährung der Schadensersatzansprüche zu riskieren. Die erfolgreiche Anmeldung bekommen angemeldete Verbraucher per Post bestätigt. Rolf Cosse, Leiter des „Deutschen Instituts Automobiles Kulturgut“ mit Sitz in Steinfurt, rät Betroffenen zum Eintrag in die Klageliste.

Am 1. November 2018 ist die Musterfeststellungsklage in der Causa VW in Kraft getreten. Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und ADAC wollen gemeinsam gegen VW klagen. Zu welchen Schritten raten Sie den betroffenen Verbrauchern?

Cosse: Natürlich kann jeder Betrogene einzeln den Versuch unternehmen, seine Rechte gegen einen Weltkonzern durchzusetzen. Ich würde mich der Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale anschließen.

Welche Vorteile bringt die Klage dem Verbraucher?

Cosse: In der Klage ist die Schuld des Konzerns festgestellt worden. Der individuelle Schaden jedes Einzelnen muss später festgestellt werden. Hier stehen mit der Verbraucherzentrale und dem ADAC zwei „Schwergewichte“ dem Konzern gegenüber.

Die zuständige Kanzlei rät geschädigten Diesel-Käufern dazu, sich noch in diesem Jahr in das Klageregister eintragen. Die Uhr läuft ab, dass Zeitfenster war allerdings wohl auch knapp bemessen?

Cosse: Seit 2015 ist der Dieselbetrug bekannt. Erst im November 2018 hat die Politik die gesetzlichen Möglichkeiten einer Musterfeststellungsklage geschaffen. Ich frage mich, wie kann die Politik die Interessen eines Unternehmens, als Verursacher des Skandals, über den Verbraucherschutz stellen. Nach drei Jahren des Hinhaltens, und massiven Schäden jedes Einzelnen scheint nun etwas Gerechtigkeit Einzug zu halten.

Zwei Monate vor dem Ablauf der Frist 31.12.2018 kam dieses Gesetz natürlich viel zu spät.

Welche Nachteile sind für den Verbraucher möglich, wenn er sich der Klage durch den Eintrag ins Klageregister anschließt?

Cosse: Ich sehe keine signifikanten Nachteile. Jeder Betroffene muss sich darauf einstellen, später seinen individuellen Schadensersatzanspruch zu beziffern und auf der Basis der Musterfeststellungsklage durchzusetzen.

Was kostet der Eintrag ins Klageregister?

Cosse: Der Eintrag ist kostenlos.

Die Musterfeststellungsklage ist als Feststellungsklage, nicht als Leistungsklage ausgelegt. Was bedeutet das?

Cosse: Die Feststellungsklage stellt den grundsätzlichen Vorgang/Rechtsverhältnis fest. Darauf erfolgt in der der Regel die individuelle Leistungsklage jedes Einzelnen.

Sie sind Leiter des „Deutschen Instituts Automobiles Kulturgut“ mit Sitz in Steinfurt. Welche Relevanz hat der Dieselskandal für Liebhaber klassischer Automobile?

Cosse: Zurzeit spielen Dieselfahrzeuge in Bereich der historischen Fahrzeuge eine mengenmäßig sehr untergeordnete Rolle. Der Gesetzgeber hat zu Recht historischen Fahrzeugen (H-Kennzeichen) den Sonderstatus des Kulturgutes eingeräumt. Im Gegensatz zur Alltagsmobilität, sprechen wir von einer Genussmobiltät. Das Ende der fossilen Antriebe wird die Attraktivität automobiler Kulturgüter weiter steigern. Diese Fahrzeuge sind technische Zeitzeugen, Kommunikationsbeschleuniger und ganz nebenbei sehr interessante Wertanlagen.