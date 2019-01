Kritische Begleitung auch in 2019

„Wir sind weiter auf Erfolgskurs“, blickt der Geschäftsführer des Naturschutzbundes ( NABU) im Kreis Steinfurt, Gisbert Lütke, zuversichtlich auf das neue Jahr. Im Verlauf der Jahresabschlussveranstaltung im NABU-Lehmdorf in Steinfurt-Borghorst dankte Lütke insbesondere der Jugendbildungsreferentin Ruth Schroer, die einen wesentlichen Anteil daran gehabt hätte, dass der NABU von NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser für seine „Bildungsarbeit für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet worden ist (wir berichteten). Der NABU kündigt an, dass von April 2019 bis März 2020 die entsprechende Bildungs- und Aktionsarbeit fortgeführt und ausgebaut wird.

Dabei, so teilt der NABU mit, hat der Maßnahmenplan drei Schwerpunkte: „Leben und lernen in der Natur“ wird im Lehmdorf sowie in Kitas und Schulen angeboten. Ziel ist es, das Verständnis von biologischen und ökologischen Zusammenhängen zu fördern. Mit dem zweiten Schwerpunkt „Boden ist Leben“ ist der Bau eines Forschergartens im NABU-Lehmdorf verbunden. Unter dem Titel „Müll – Nein, danke!“ sollen in einem Zeitraum von drei Jahren Projekte mit Schülern der Sekundarstufe I durchgeführt werden, die helfen, das Umweltbewusstsein zu schärfen und Müll zu vermeiden.

Das Gesamtprogramm soll, so der NABU, eingebunden und insgesamt koordiniert werden im BNE-Netzwerk/Kreis Steinfurt.

Darüber hinaus kündigt der Verband an, weiterhin Planungen und Entwicklungen im Kreis Steinfurt kritisch zu begleiten. So etwa den „Friedwald“ in einem Naturschutzgebiet in Greven oder die immer umfangreicher werdende Fleischvermarktung, die mit der Betreuung von Weideflächen in Naturschutzgebieten zusammenhängt, Auch eine Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative gegen Massentierhaltung Ibbenbüren/Tecklenburger Land strebt der NABU an. Einmischen wollen sich die Naturschützer auch in das Bauvorhaben an der Salinenstraße in Rheine.

Reinhard Mau berichtete über die Neugründung der NABU-Ortsgruppe in Ibbenbüren. Dort seien bereits am ersten Abend 23 neue Mitglieder gewonnen worden.

Abschließend wies die Geschäftsstellenleiterin Ursula Baumgart noch auf zwei besondere Termine hin: Der Neujahrsempfang findet am 27. Januar (Sonntag) ab 11 Uhr im Schafstall im Walshagenpark in Rheine statt. Die Jahreshauptversammlung ist für den 11. April (Donnerstag) um 19 Uhr im Burghof/Walshagenpark in Rheine terminiert.