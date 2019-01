Bald soll es kommen, das Knotenpunktsystem. Um sich auf die münsterlandweite Einführung 2021 vorzubereiten, sind Vertreter aus den Kreisen Steinfurt, Coesfeld, Warendorf und Borken, der Stadt Münster sowie des ADFC und des Münsterland e.V. in die Radregion Rheinland gereist, um sich dort das Knotenpunktnetz anzusehen. „Wir haben wertvolle Impulse für unsere Region erhalten“, so Michael Kösters, Tourismus-Experte und Generalbevollmächtigter beim Münsterland e.V. „Gleichzeitig wurden wir bestätigt, dass die Instandhaltung und Optimierung der Radwegeinfrastruktur eine Gemeinschaftsaufgabe ist und wir mit dem EFRE-Förderprojekt ‚Qualitätsmanagement in der Destination Münsterland‘ auf dem richtigen Weg sind.“ Erörtert wurden in erster Linie die überregional notwendigen Abstimmungsverfahren. Den Abschluss des Tages bildete die Gegenüberstellung der überregional bekannten Themenradwege Wasserburgen-Route und 100-Schlösser-Route. Die Exkursion war Teil des Programms des EFRE-Projekts „Landesweite touristische Innovationswerkstatt“.