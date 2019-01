Bereits seit 2011 veranstaltet das Kulturforum Steinfurt die Sinfonic Rock Night. Die 8. Ausgabe im Februar steht anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Weiterbildungseinrichtung unter dem Titel „14 974 – Leidenschaft und Vielfalt“. Es gibt drei Konzerttermine in der Mensa des Gymnasiums Borghorst: am 15. Februar (Freitag) um 20 Uhr und am 16. Februar (Samstag) um 15 und 20 Uhr. Das rund 100-köpfige Ensemble mit Orchester, Chor und Band präsentiert einen musikalischen Mix aus Klassik, Jazz, Rock und Pop. Als Gesangssolisten treten Helen Stegemann, Laura Stemping, Marie Teigeler und Donovan Wilmer van Waard auf. Die Gesamtleitung hat Michael Gantke. Karten sind in der Geschäftsstelle des Kulturforums Steinfurt in Burgsteinfurt, An der Hohen Schule 14, ✆ 0 25 51/1 48 21, erhältlich. Tickets für 18 Euro (ermäßigt zehn Euro) können auch mit dem Bestellformular des Veranstalters im Internet reserviert werden..