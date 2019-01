Das NRW-Wissenschaftsministerium hat das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) des Kreises Steinfurt erneut mit seinem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Die entsprechende Urkunde ist bei der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt (WESt) eingegangen. Dort ist das zdi-Zentrum angesiedelt. WESt-Geschäftsführerin Birgit Neyer und das zdi-Team um Gabi Wenke und Linda Wiechers freuen sich über die erneute Zertifizierung.

Zusammen mit der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit und der zdi-Landesgeschäftsstelle hat das Ministerium das Audit durchgeführt. Jährlich verleiht es das Siegel an Netzwerke und deren Partner, die sich in besonderer Weise für die Förderung des Nachwuchses in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) einsetzen. „Mit unseren Partnerunternehmen bieten wir eine breite Palette an spannenden MINT-Angeboten für Schüler an“, sagt Wiechers. Auch Neyer lobt die Arbeit ihres Teams: „ Der Mehrwert liegt darin, viele Partner aktiv in die Planung einzubinden – von der ersten Idee und der Konzeption einer Maßnahme bis hin zur Umsetzung – und dies mit einem hohen Erfolgsfaktor.“

Das zdi-Zentrum Kreis Steinfurt unterstützt Unternehmen bei der Nachwuchsarbeit und ist ein Baustein, Fachkräfte zu gewinnen. Darüber hinaus hilft es Schülern bei ihrer Berufswahl im MINT-Bereich.