Anders als in der Vergangenheit, als die Zahl der erwerbslosen Frauen und Männern in den Wintermonaten gestiegen ist, ist diese saisontypische Entwicklung im Dezember ausgeblieben. Wie die Agentur für Arbeit in Rheine mitteilt, ist die Lage im Kreis Steinfurt nahezu unverändert positiv. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation sogar noch einmal deutlich verbessert. Gegenüber Dezember 2017 ist die Zahl um 142 auf 9925 gesunken. Das entspricht einem Rückgang um 1,4 Prozent. Die aktuelle Quote liegt konstant bei 3,9 Prozent.

Auffällig ist, dass sich die Arbeitslosigkeit Ende 2018 im Agenturbezirk unterschiedlich entwickelt hat. Vergleichsweise günstig war die Veränderung in Emsdetten. Dort ist der Bestand gegenüber dem Vorjahresmonat um zehn Prozent gesunken. Dem gegenüber steht die Entwicklung in Steinfurt mit einer Zunahme von zwei Prozent. Steinfurt bildet im Vergleich der Agenturgeschäftsstellen mit 4,6 Prozentpunkten das Schlusslicht, Ibbenbüren weist mit 3,2 Prozentpunkten den besten Wert aus.

„In der Regel verzeichnen wir in den Wintermonaten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, wenn in witterungsabhängigen Berufen wie im Garten- und Landschaftsbau oder im Baugewerbe nicht gearbeitet werden kann“, erklärt Reiner Zwilling. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rheine ergänzt: „Diese Entwicklung ist aktuell noch nicht im gewohnten Umfang eingetreten, da das Wetter im Dezember noch relativ warm war.“ Darüber zeichne sich immer mehr ein Mangel an Fachkräften im Kreisgebiet ab: „Die Betriebe versuchen, Entlassungen zu vermeiden und halten ihre Fachkräfte“, so Zwilling.

Positive Früchte würden Bemühungen tragen, Langzeitarbeitslosen wieder eine Stelle zu beschaffen. Aus seiner Sicht würden ältere Frauen und Männer von der Entwicklung noch zu wenig profitieren. Zwilling ist überzeugt, dass diese Gruppe über wertvolle Lebens- und Berufserfahrung und damit viel Wissen verfügt, das eine Bereicherung für viele Unternehmen sein könnte.