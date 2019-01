Agieren statt reagieren

Selber agieren als sich zu Reaktionen zwingen lassen – dazu sind auch die Bauern im Kreis Steinfurt aufgerufen. Das angekratzte Image der Landwirtschaft muss wieder aufpoliert werden, hat Werner Schwarz auf dem Kreisverbandstag des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) an seine Berufskollegen appelliert, der Öffentlichkeit offen und ehrlich darzulegen, wie in den Betrieben gewirtschaftet wird. Vertrauen müsse durch Ehrlichkeit zurückgewonnen werden. Der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes ermunterte seine Mitstreiter, mehr Mut zu haben und die Arbeit transparenter zu machen.

Eine Aufforderung, die sich nahezu wie ein roter Faden durch den dreieinhalbstündigen Versammlungsmarathon in Hövels Festhalle zog. Vertreter aus allen Ortsvereinen waren nach Saerbeck gekommen, um Präsenz und Stärke zu zeigen. Ein Bild, das insbesondere bei den Vertretern aus dem Bundes-, Land- und Kreistag sowie Rathäusern Eindruck machte. Mit ihrer Anwesenheit unterstrichen sie wiederum den Stellenwert, den die Landwirtschaft in der Gesellschaft und Politik besitzt.

Landwirtschaftlicher Kreisverband Steinfurt (WLV) - Kreisverbandstag in Hövels Festhalle, Saerbeck 1/18 WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

WLV-Kreisverbandstag 2019 in Hövels Festhalle in Saerbeck Foto: Drunkenmölle

Besonders deutlich machte das NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, der auf die Verlässlichkeit der CDU-FDP-Regierungskoalition in Düsseldorf und darauf abhob, an einem Konsens zu arbeiten, der verlässliche Rahmenbedingungen schafft, wie sich Landwirtschaft weiterentwickeln kann.

„Es ist gut, wenn man unabhängig von Konflikten weiß, auf wen man sich verlassen kann“, fügte Landrat Dr. Klaus Effing mit Blick auf den Streit um den Bau der Kreisstraße 76n in Steinfurt an. Es sei ein „Ausdruck demokratischer Stärke“ und des gegenseitigen Respekts, die Differenzen mit aller Sachlichkeit zu erörtern.

„Die Landwirtschaft ist bereit zu Veränderungen“, hatte zuvor KV-Vorsitzender Albert Rohlmann erklärt und dazu aufgerufen, die Herausforderungen (beispielsweise Ferkelkastration und Afrikanische Schweinepest) gemeinsam, mit Augenmaß und in konstruktiver Zusammenarbeit anzugehen: „Veränderungen zulassen und gestalten, das ist die Aufgabe der Zukunft. Die besten Veränderungen kommen von innen.“ Landwirtschaft in Steinfurt habe absolut Zukunft.

Davon war auch Mareike Lölfer überzeugt. „Unser Platz ist in der Mitte der Gesellschaft“, erklärte die Kreislandwirtin. Sie wiederholte die Forderung von Bundespräsident Steinmeier, immer wieder den Dialog zu suchen, um Probleme zu lösen.

Miteinander sprechen, Argumente austauschen, Fehler eingestehen und Kompromisse finden – das war auch das große Thema, dem sich Werner Schwarz in seinem Vortrag „Landwirtschaft zwischen allen Stühlen – wo ist zukünftig unser Platz?“ gewidmet hat. „Das Bild in der Öffentlichkeit unterscheidet sich massiv von unserem Selbstbild“, warb der 58-Jährige dafür, einen Pakt zwischen Landwirtschaft, Klima- und Umweltschutz zu schließen. Der soll dazu beitragen, dass die Bürger sich selbst ein Urteil darüber bilden, wie auf den Höfen und Äckern tatsächlich gearbeitet wird. Das von Horrorszenarien beherrschte Kopfkino müsse ausgeschaltet und die Wirklichkeit abgebildet werden. Schwarz: „Kritik nehmen wir sehr ernst, plakative Anfeindungen werden wir ignorieren.“ Die Landwirtschaft sei an Belastungsgrenzen angelangt. Jede weitere Drehung an den Stellschrauben würde Existenzen gefährden. Oberstes Gebot sei es, Nachhaltigkeit im ökologischen, ökonomischen und sozialen Bereich zu schaffen.

Schwarz forderte dazu auf, sich „die gesellschaftliche Lizenz zur Landwirtschaft“ zu erhalten. Der DBV-Vize ergänzte: „Das setzt voraus, dass wir gewollt sind.“

Zum Thema Ein Termin für den „Tag der Landwirtschaft“ im Kreis Steinfurt steht bereits: 15. September (Sonntag) am Schloss Surenburg in Riesenbeck. ...