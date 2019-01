Die FDP Kreis Steinfurt und die FDP Emsdetten veranstalten am Samstag (12. Januar) gemeinsam ihren Neujahrsempfang. Beginn ist um 14.30 Uhr im Cinetech Kino in Emsdetten, Bahnhofstraße 2. Im Mittelpunkt steht die Bildung. Prominenter Gast ist Yvonne Gebauer. Die NRW-Bildungs- und Schulministerin wird, so heißt es in der Ankündigung, einen Impuls für den gemeinsamen Austausch geben. Ihr Thema lautet: „Talente entdecken und fördern, Lehrkräfte stärken – Aufstieg durch Bildung ermöglichen“. Nicht nur Parteimitglieder, sondern alle Bürger sind zu diesem Empfang willkommen.