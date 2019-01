Glas bringt neuen Schwung

Die vielen tausend Paletten Mineralwasser und Limonaden, die die Salvus Mineralbrunnen GmbH in Emsdetten umschlägt, brauchen ein bisschen Platz – sowohl in den Lagerhallen als auch auf dem Hof. Dort kommt das Mineralwasser aus den fünf Brunnen, die in bis zu 3,5 Kilometer Entfernung liegen, auch zum ersten Mal über die Oberfläche und sammelt sich in den glänzenden Tanks. „Die Brunnen haben unterschiedliche Mineralisierungen. Deshalb darf das Wasser daraus nicht vermischt werden“, erklärt Geschäftsführerin Heike Schürkötter.

Seit 1994 füllt die Familie ihr eigenes Mineralwasser in Emsdetten ab. Heute bringt Salvus mit seiner Glasflasche neuen Schwung auf den Markt. „Glasflaschen sind beim Kunden immer beliebter und zeigen das ausgeprägte Bewusstsein für Regionalität und Nachhaltigkeit des Unternehmens“, sagt Heike Schürkötter.

Aus den Tanks fließt das Wasser in unterschiedliche Aufbereitungsanlagen. Zuerst müssen Eisen und Mangan heraus – das funktioniert durch Belüftung. Damit die Qualität des Mineralwassers zu 100 Prozent stimmt, zieht Laborant Johannes Brand stündlich eine Probe und legt diese in den Brutschrank für die mikrobiologische Prüfung.

Bevor geschaut wird, wie das Mineralwasser in die Glasflasche kommt, geht’s zur Waschstraße, genauer gesagt zu den beiden Waschstraßen. Denn sowohl die Mehrwegkästen, als auch die Mehrwegflaschen müssen, wenn sie vom Kunden zurückkommen, ja erstmal sauber gemacht werden. Eine Sortiermaschine holt zunächst die Flaschen aus den Kästen heraus, die von anderen Herstellern stammen und andere Formen haben. Dann werden von den übrig gebliebenen Salvus-Flaschen die Kappen abgeschraubt. Sie fallen auf ein Blech und werden recycelt – für neue Wasserkästen, Blumenkästen und ähnliches. Zwölf Arme mit Saugnäpfen ziehen jetzt die Flaschen aus den Kästen. Über Kopf werden sie mit ordentlich Druck und Lauge ausgespült. „85 Grad. Rund 25 Minuten lang“, erklärt Salvus-Betriebsleiter Holger Mathes.

Nächste Station: Leerflascheninspektor. „Hier wird jede Flasche noch einmal genau überprüft“, erklärt Mathes. „Wir wechseln aber grundsätzlich ein bis eineinhalb Prozent der Flaschen aus, um den Flaschenpool zu erneuern.“ Für die Abfüllung fahren die Flaschen jetzt in den so genannten Rundfüller und werden dort festgeklemmt. Der so genannte Transferstern bringt die Flaschen zum nächsten Karussell, dem Verschrauber. Von dort transportiert ein zweiter Transferstern sie zum Etikettierer. Von oben fahren jetzt die Kisten auf die Flaschen zu. Eine Maschine hebt sie rein. Fertig. 90 Prozent des Salvus-Umsatzes macht übrigens das Mineralwasser aus. Nur zehn Prozent sind Limonaden. „Tendenz sinkend“, sagt Betriebsleiter Mathes.

Beim Wasser hat sich Medium mittlerweile zur beliebtesten Variante aufgeschwungen. „Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis auch Naturell das ganz klassische Mineralwasser, das früher führend war, überholt hat.