Mit Stern und Sammeldose sind drei Sternsinger der Steinfurter Pfarrgemeinde St. Nikomedes in Begleitung ihres Pastors Dr. Jiji Philip Karikoottathil ins Steinfurter Kreishaus gezogen, um die Weihnachtsbotschaft zu verkünden und Geld für Kinder in Not zu sammeln. Außerdem haben sie den Segen Gottes am Eingang des Kreishauses sowie am Büro des Landrats hinterlassen. Dr. Effing dankte den Kindern für ihr Engagement und gab eine Spende. Die Hilfsgelder kommen zwei Projekten zugute: Einer Suppenküche in der Republik Moldau, wo Kindern eine warme Mahlzeit pro Tag ermöglicht wird. Zum anderen wird ein Programm unterstützt, das Mädchen und Jungen in Indien den Schulbesuch ermöglicht.