Kreis Steinfurt -

Mit einem prominenten Gast startet der AWO-Kreisverband in das Jubiläumsjahr: Franz Müntefering ist Festredner beim Neujahrsempfang am 20. Januar (Sonntag) in Lengerich. Er gibt den Startschuss für ein Jahr voller Aktionen, mit denen an die Gründung der Arbeiterwohlfahrt am 13. Dezember 1919 durch Maria Juchacz und weitere Sozialdemokratinnen erinnert wird.